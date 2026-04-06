Una colaboradora de Joaquín Prat denuncia la "falta de profesionalidad" de 'Fiesta' por relacionarla con Ramón García

Gemma Camacho se ha convertido en uno de los temas estrella de la tertulia de 'El tiempo justo' este lunes a raíz de las imágenes que ella misma compartió junto a Ramón García la semana pasada. Y es que, pese a que la reportera quiso mostrar su buena relación con el presentador en redes sin ningún tipo de filtro, 'Fiesta' aprovechó el encuentro para destapar información sobre su supuesta historia de amor este domingo.

Y la periodista no ha dudado en protestar por alguno de los titulares desde el plató de 'El tiempo justo'. "Y yo flipo lo que algunos han insinuado...", comenzaba remarcando el presentador tras repasar las imágenes de su compañera y el presentador disfrutando juntos de una corrida en la Plaza de Las Ventas el pasado domingo de ramos.

"Nos conocíamos claro, desde febrero que presentamos una gala es verdad que Ramón se ha convertido en... Yo ya de pequeña lo veía y lo admiraba pues imagínate ahora", ha explicado entonces Gemma Camacho, rememorando cuando conoció al conductor del 'Grand Prix' y los detalles de su amistad. "Para mí seguiré yendo a los toros con él y seguiré disfrutando con él y tomando un vino pero ese titular es mentira", sentenciaba la reportera este lunes.

Gemma Camacho protesta contra los titulares de 'Fiesta' tras sus imágenes con Ramón García: "Hay que contar las cosas como son"

Gemma Camacho en 'El tiempo justo'

Y lejos de quedarse ahí, la periodista ha arremetido contra sus compañeros de 'Fiesta' por afirmar que habían tenido "una cita romántica". "Al final lo que están haciendo es tener una falta de profesionalidad y de ética hacia compañeros", ha continuado señalando la joven sin ocultar su enfado. "No solamente hacia compañeros sino también al espectador. Ayer me llamaron, me preguntaron qué relación tenía con él y efectivamente para mí es una persona, un referente de la televisión...", ha insistido.

"Para mí es un referente del que aprender, entonces para mí se ha convertido en un amigo", resolvía entonces Gemma Camacho, aclarando que entre ambos no existe más que una amistad. "Pero de ahí a esa noticia, que yo la semana pasada subí una captura nuestra a Instagram, que nos saquen de pareja...", clamaba la colaboradora de 'El tiempo justo', aclarando que ella misma mostró en redes su encuentro.

Ha sido entonces cuando Joaquín Prat, en un intento de relajar la tensión, ha querido lanzar una aclaración en nombre de sus compañeros de cadena. "Lo que dice Monika Vergara es que os veían muy tranquilos, muy relajados y que eso le invitaba a ella, no al resto de compañeros ni muchísimo menos, a pensar que igual podía deducirse una relación", ha señalado el presentador sobre la información lanzada en 'Fiesta'.

"Lo desmiento, a mi madre un día de estos le va a dar un infarto de todos los novios que me van a sacar. Los dos estamos solteros y no pasaría nada si fuera real, pero lo que no puede ser es que me llamen por teléfono y me digan que contrasta la información esa persona y que luego la cuente de otra manera, no señor", ha insistido Gemma Camacho, asegurando que tan solo es "su compañero".

"Yo la barrera de los toros sería el último lugar al que me iría con alguien con quién estoy liado sin que lo sepa la gente", ha señalado entonces Prat antes de interrumpir a una de sus colaboradoras que también denunciaba el tono de la tertulia sobre Gemma en el espacio conducido por Emma García. "No, aquí nadie ha juzgado a Gemma, ni aquí ni en 'Fiesta", ha advertido de forma tajante el presentador.

"Yo no quiero criticar a los compañeros, porque al final es la misma cadena en la que trabajamos, pero sí que es cierto que hay que contar las cosas como son, con realidad. Porque sino lo que hacemos es engañar", subrayaba de nuevo Gemma Camacho. "Yo no he estado con él en un acto solidario como dijo Paloma Barrientos, hay que saber...", ha señalado entonces, cargando contra lo que la veterana periodista llegó a señalar este domingo a raíz de las imágenes.