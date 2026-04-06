Ana María Aldón reaparece en 'Fiesta' y revela los problemas de salud que le apartaron de Telecinco

Ana María Aldón lleva tres meses alejada de la televisión. En sus últimas semanas como colaboradora de 'Fiesta' protagonizó diversos enfrentamientos con algunos de sus compañeros, lo que la llevó a tomar la decisión de abandonar el programa de Telecinco a principios del mes de enero. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella, hasta ahora.

Este domingo, 5 de abril, la exmujer de José Ortega Cano ha reaparecido en 'Fiesta' después de que los colaboradores se mostraran muy preocupados al desvelar que la gaditana no responde a los mensajes ni devuelve las llamadas de teléfono. Además, hace tiempo que no publica nada en sus redes sociales, lo que ha alertado a los que fueron sus compañeros.

Por ello, un equipo del programa que presenta Emma García se ha desplazado hasta Sanlúcar de Barrameda en busca de Ana María Aldón para conocer cómo en su vida actual lejos de la televisión. Y lo consiguió. La exconcursante de 'Supervivientes' ha atendido amablemente el equipo del que fue su programa, al que ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido durante todas estas semanas.

Ana María Aldón desvela el problema de salud que padece

La diseñadora ha dejado claro que "no soy de WhatsApp", motivo por el cual no contesta a los mensajes: "No voy a dejar mis obligaciones para estar enganchada al móvil". Además, ha desvelado lo que la llevó a dejar la televisión hace tres meses, sus problemas de salud: "He pasado unos meses regular con un problema de salud, de hipertensión".

"No es nada grave, pero he tenido ansiedad, dolores de cabeza y cuello… Lo he pasado francamente mal. Con tratamiento estoy estable, pero me tengo que seguir cuidando, tengo que seguir con este equilibrio", explica Ana María Aldón. Tras esto, ha protagonizado un tenso momento con Amor Romeira, a la que ha aclarado que si no le coge el teléfono es porque no tiene su contacto, ya que no son amigas.

La excolaboradora de 'Fiesta' también se ha pronunciado sobre el polémico vídeo de su exmarido, José Ortega Cano, en la iglesia del padre Ángel. Aunque muy sorprendida, sale en su defensa: "Conozco a José, es artista y persona. En ese momento le vino la inspiración, escuchar la música y se sintió artista, a lo mejor en exceso". "Yo no le he visto con esas posturas, pensé '¿y si no se levanta?'", bromeó, reconociendo que en un primer momento llegó a pensar que podría ser fruto de la Inteligencia Artificial.

Ana María se niega a opinar sobre el conflicto entre Gloria Camila y Rocío Flores

Eso sí, se negó a dar su opinión sobre el enfrentamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores, aunque no se mostró nada sorprendida: "No es ninguna sorpresa nada, ni una cosa ni la otra. Lo único fue el vídeo de Ortega Cano". "Tenéis a las protagonistas, les pagáis y les preguntáis", aseguró, dejando claro que no iba a decir nada al respecto.

Ana María Aldón también se defendió de aquellos que critican que solo habla por dinero: "Soy yo la que habla sin dinero, de hecho, aquí estoy. Siempre que me pagan he tenido que responder. Ahora tenéis a las dos protagonistas, son las que tienen que responder", sentenció, negándose a entrar en detalles sobre el conflicto ente tía y sobrina.

La diseñadora se encuentra alejada del foco mediático, refugiada en su Cádiz natal junto a su pareja Eladio, su hija Gema y su nieta, sus principales apoyos. Está feliz y tranquila y, por el momento, no piensa en volver a la televisión.