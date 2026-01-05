Ana María Aldón amenazó con abandonar su puesto en 'Fiesta' por lo sucedido con Aurelio Manzano

El 2026 ha empezado revuelto en el plató de 'Fiesta'. Este sábado 3 de enero, dos de sus colaboradores han protagonizado un fuerte enfrentamiento en directo: Ana María Aldón y Aurelio Manzano. No es la primera vez que ambos se enzarzan en el programa, pero, en esta ocasión, la diseñadora ha amenazado incluso con abandonar el plató si nadie le paraba los pies.

En el reciente cumpleaños de José Ortega Cano, algunos miembros de la familia hablaron de la diseñadora. La hermana del torero se deshizo en elogios hacia su primera mujer, Rocío Jurado, aunque también reconoció haber perdonado a Ana María Aldón. Este sábado, en el programa presentado por Emma García,Aurelio Manzano sacaba a relucir el tema. "Yo he pasado página, yo no hablo de nadie", dejó claro la gaditana, evitando entrar al trapo.

Y explicaba los motivos de este cambio de actitud: "Tengo un niño de 12 años, me gustaría mantener la cordialidad, pero está claro que no hay ganas. Yo estaba en mi casa, vengo cuando colaboro. Procuro mantener el respeto, no es igual por parte de la familia". "Yo no voy de víctima que mi vida es otra. No vengo aquí llorando", añadía, visiblemente enfadada, la colaboradora.

Ana María Aldón se defiende de quienes la acusan de buscar fama a costa de los Ortega Cano

"Cuando mi marido se sienta en un plató delante de mi cara y dice que la mujer de su vida era su mujer, la que falleció, a mí me puede doler. Me dolió. No puedes ningunear a la mujer que está a tu lado para engrandecer a la que ya no está. Si yo a esta familia o al que fue mi marido no le he dado nada… Si yo desde el primer momento hubiera buscado fama, en el año2012, no hubiera esperado hasta el año 2020 para ir a 'Supervivientes'", se ha defendido Ana María Aldón.

Según ha asegurado Aurelio Manzano, parte de la familia de Ortega Cano "ha sufrido en silencio" los ataques públicos de Ana María Aldón. Sin embargo, tras años de silencio, ahora estarían dispuestos a dar un golpe en la mesa y desenmascarar a la exmujer del torero. "Yo a esta señora la he visto sentada en innumerables platós hablando de la familia de su marido y del padre de su hijo, a los familiares de Ortega yo no los he visto sentados en un plató", ha empezado diciendo el colaborador.

Y no solo eso sino que, además, según el venezolano, "Ana María ha filtrado muchísima información de los Ortega Cano. Y puedo asegurar que le contó a un compañero de esta casa que estaba en crisis con Ortega para que él lo contara y se hablara del tema". Como cabía esperar, ante estas palabras, su compañera ha saltado como un resorte: "Yo lo que no voy a permitir es que se digan cosas sobre mí que no son verdad. Si tú tienes pruebas de que yo he filtrado información de la familia te animo a que las saques, eres un tramposo".

Ana María culpa a sus compañeros de no pararle los pies a Aurelio Manzano

Poco a poco la tensión entre ambos iba en aumento, aunque, sin lugar a dudas, lo peor llegó cuando Aurelio Manzano aseguró que Ana María Aldón había estado más de un año cebándose a sí misma en los platós de televisión para después poder conceder una exclusiva en una revista. "Tú te metiste con Conchi Ortega que es una señora de más de 80 años que está tranquila en su casa, que nunca ha hablado públicamente y nunca se ha metido con nadie", le espetó el colaborador.

En ese instante, Ana María Aldón se levantaba de su asiento y amenazaba con abandonar el plató de 'Fiesta'. "¿Es que nadie de este plató va a decir que lo que este señor está contando es mentira?", preguntaba, a gritos, a sus compañeros. Y acto seguido, muy nerviosa, recordaba que "¡existen 16 horas de grabación de esa señora (Conchi) hablando de su familia y hasta enseñando las cartas personales de su hermano!".