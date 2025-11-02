La exclusiva bomba de 'Fiesta' sobre el inesperado encuentro de Rocío Carrasco y Ana María Aldón que da un giro a todo

Este domingo, 2 de noviembre, Saúl Ortiz ha llegado a 'Fiesta' con una gran exclusiva que dará mucho de qué hablar. Según el periodista, este fin de semana habría tenido lugar un sorprendente encuentro entre Rocío Carrasco y Ana María Aldón, es decir, la hija mayor de Rocío Jurado y la exmujer de su viudo, José Ortega Cano.

Aunque cuando la diseñadora estuvo con el torero no mantuvo relación con Rocío Carrasco, nunca tuvo una mala palabra hacia ella. Incluso llegó a salir en su defensa a raíz de la docuserie que protagonizó en Telecinco. Pese a esto, este encuentro ha sorprendido a todos los colaboradores de 'Fiesta', empezando por la propia Emma García.

Pero, ¿cómo y dónde tuvo lugar? Según explicó Saúl Ortiz, Ana María Aldón y Rocío Carrasco se vieron en un centro comercial madrileño, un momento que fue captado por las cámaras. Y, según testigos presenciales, entre ellas se palpaba "el buen rollo". "Te puedo contar que ayer hubo un encuentro entre Ana María Aldón y Rocío Carrasco en un centro comercial en el que estuvieron hablando de una forma bastante cómplice", empezó contando el colaborador.

'Fiesta' destapa el encuentro que no hará ninguna gracia a Gloria Camila

"No sé por qué se produjo ese encuentro, pero sí que os pudo decir que se ha producido, evidentemente, después de la entrevista de Gloria Camila (en '¡De Viernes!') en la que habla sin tapujos de su hermana mayor", prosiguió Saúl Ortiz. Un equipo del programa se ha trasladado hasta el centro comercial en cuestión para conocer de primera mano que "existen fotografías de ese encuentro".

Aunque esta no ha sido la única exclusiva que ha aportado el colaborador este domingo en 'Fiesta'. También ha desvelado un episodio que tuvo lugar hace unas semanas durante la celebración del cumpleaños del hijo que tienen en común Ana María Aldón y José Ortega Cano. Según el periodista, Gloria Camila habría tenido un desafortunado gesto con la madre de su hermano pequeño.

"Hace poco, en la celebración del cumpleaños del niño que tienen Ana María y José Ortega Cano en común, en casa del torero, Ana María fue a recoger a su hijo. En ese momento, Gloria Cania le cierra la puerta en las narices y ella se tiene que esperar dos horas fuera de la casa esperando a que le entreguen al niño", asegura Saúl Ortiz.