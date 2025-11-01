Gloria Camila habla en estos términos sobre la verdadera relación con su hermana, Rocío Carrasco, en '¡De Viernes!'

Gloria Camila ha sido una de las concursantes de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Y, aunque no ha conseguido llegar a la gran final, que acabó con la victoria de Rubén Torres, se siente muy orgullosa de su paso por Honduras. Esta semana, la hija de Ortega Cano se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!', donde ha hablado de los muchos frentes que tiene abiertos.
Mientras ella se encontraba aislada en Honduras, su sobrina Rocío Flores concedió una dura entrevista en '¡De Viernes!' en la que habló como nunca antes sobre la relación con su madre, Rocío Carrasco. Tras ponerle las imágenes de dicha entrevista, Gloria Camila no duda en apoyar, una vez más, a la hija de su hermana: "Rocío lo ha pasado muy mal cuando pasó lo del documental. La he visto súper afectada, la he visto llorando constantemente. Hasta hace poco no estaba bien".
"En este último tiempo la he visto más relajada, el que se haya sentado y dado su versión me parece genial y respetable", asegura Gloria Camila. Con la que sigue manteniendo una nula relación, y no espera que la cosa cambie, es con su hermana, Rocío Carrasco: "Yo también he sufrido. La he necesitado muchas veces y no se me ha dado esa ayuda".
Gloria Camila vuelve a atacar a su hermana, Rocío Carrasco
Respecto a esta cuestión, Lydia Lozano quería saber lo siguiente: "A mí me consta que tú le pedías ayuda sobre todo por tu hermano. ¿Ese vacío te ha unido más a Rocío (Flores)?". A lo que la joven respondía con contundencia: "Hemos sufrido bastante. Yo en mi infancia también lo he sufrido en otra parte. Ella lo ha sufrido porque es su madre y yo también he sufrido una falta de apoyo de hermana mayor, que es lo que al final yo creo que estoy haciendo con mis hermanos, que jamás me iré de su lado. Entonces, yo la he necesitado muchísimo", confesaba.
Aunque ha echado en falta la presencia de su hermana mayor, Gloria Camila saca algo bueno de todo lo malo: "Gracias a Dios he sabido salir, me he reforzado". La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' también ha recordado los años más difíciles de su vida, tas la muerte de su madre, Rocío Jurado. "Cuando yo soy pequeña y cuando fallece mi madre, yo me voy a Sevilla a vivir. Y yo tenía contacto con mis sobrinos", comienza recordando.
"Todas las tardes nos llamábamos, todas las tardes nos contábamos. Yo me acababa de ir de Madrid y estábamos juntas todo el rato, porque íbamos al colegio a la misma hora, nos recogían a la vez, estaba todas las tardes en mi casa… y de repente me la quitan", relata la joven, sobre cómo se separó de su sobrina, a la que estaba muy unida.
En aquel momento, su única vía de contacto era el teléfono: "Cuando empiezo a llamar y se me niega el contacto con mis sobrinos, que ya luego llega un momento en el que ni nos cogen el teléfono… yo no sé lo que está pasado. Pero siendo una niña tampoco podía hacer gran cosa". Años más tarde, gracias, según ella, a la medicación de Antonio David Flores, pudo recuperar el contacto con su sobrina: "Gracias a su padre es cuando recupero el contacto con Rocío. Gracias a eso sigo con mis sobrinos a día de hoy. Nos hemos mantenido y nos hemos unido muchísimo más".
