Cambio de programación en la tarde de RTVE: Cancela 'Directo al grano', 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' este jueves

Este jueves La 1 sufrirá un auténtico terremoto en su programación al ser Jueves Santo. Por la mañana, la cadena pública alterará los horarios de 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' para cubrir el desembarco de la Legión y la entronización del Cristo de Mena. Y por la tarde, cancelará tanto 'Directo al grano' como sus seriales pero mantendrá 'Malas lenguas' y 'Aquí la tierra'.

De esta manera, La 1 ha decidido modificar en parte su programación de tarde como si fuera festivo pero mantiene las dos últimas ofertas de su parrilla como un día normal a pesar de que en La 2 si que se cancelará la emisión del programa de Jesús Cintora.

Para empezar, 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró se tomará un descanso en la parrilla de La 1 y no regresará hasta el lunes 6 de abril, pues el viernes 3 también desaparecerá. Lo mismo pasará con 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' como ya habíamos avanzado.

En lugar del programa que produce La Osa Producciones Audiovisuales y de los dos seriales de Bambú Producciones, La 1 ofrecerá un nuevo pase de una de las películas que no suele faltar en la programación cada Semana Santa. Hablamos de 'Los diez mandamientos'. El clásico de 1956 protagonizado por Charlton Heston se emitirá entre las 15:55 y las 19:20 horas.

Tras ello, La 1 ofrecerá una nueva entrega de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora a pesar de que el formato de Big Bang Media si que faltará a su cita con la audiencia en su tramo de La 2 pues la cadena ofrecerá en su lugar las procesiones del Jueves Santo desde Granada. Y para terminar la tarde, tampoco descansará 'Aquí la tierra', que se mantendrá en su horario habitual.

Y por la noche, La 1 también modifica su programación. Para empezar, en lugar de 'La Revuelta', que si que ha emitido programas nuevos el lunes y el miércoles, ofrecerá dos reposiciones de 'Viaje al centro de la tele'. Y después, en prime time la cadena pública apostará por cine para tomar el relevo del programa de Broncano a la espera de saber qué oferta ocupará la noche de los jueves a partir de la semana siguiente.

Así queda la programación de La 1 este jueves 2 de abril: