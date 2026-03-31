RTVE cambia su programación: Cancela 'Malas Lenguas' y 'Cifras y Letras' en la parrilla de La 2 este jueves

Como es habitual, la Semana Santa está afectando de lleno a la programación de las cadenas de televisión. Una de las que más está cambiando sus parrillas estos días es RTVE tanto en La 1 como en La 2. El próximo jueves, La 1 modificará tanto su parrilla matinal como la vespertina mientras que La 2 también alterará su programación habitual con la desaparición de 'Malas Lenguas'.

Así, este jueves 2 de abril, el programa de Jesús Cintora faltará a su cita diaria con la audiencia en las tardes de La 2. Eso sí, los fans del programa pueden estar tranquilos porque en La 1 si que se emitirá en lo que supone una estrategia poco habitual.

Como decimos, La 2 suprimirá el jueves la emisión de 'Malas Lenguas' para hacer una cobertura especial de algunas de las procesiones que se realizan el Jueves Santo en la geografía española para que los espectadores puedan disfrutar de ellas desde sus casas.

En concreto, La 2 se desplazará hasta Granada para ofrecer los Oficios desde la Catedral por el Jueves Santo. La cadena retransmitirá desde las 18:00 horas la Misa de la Cena del Señor. Después entre las 19:30 y las 22:00 horas, la cadena emitirá la procesión de Granada.

'Malas lenguas' sí que se mantiene en La 1 y La 2 cancela también sus concursos

Con ello, además de cancelar la emisión de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora, La 2 también alterará el resto de su parrilla habitual haciendo desaparecer tanto 'Sukha' como 'Trivial pursuit' y también 'Cifras y letras', que no emitirá ni la reposición ni su entrega de estreno.

Mientras que La 1 también alterará su programación de tarde. Para empezar, cancelará tanto 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró como sus dos series diarias ('Valle Salvaje' y 'La Promesa'), como ya habíamos publicado, para ofrecer el clásico de cine 'Los diez mandamientos' a partir de las 15:55 horas.

Sin embargo, tras la película, La 1 si que mantendrá sus otras dos ofertas de tarde. Es decir si que emitirá 'Malas Lenguas' de 19:20 a 20:25 horas pese a su cancelación en La 2, y también hará lo propio con 'Aquí la tierra' en su horario habitual.

Así queda la programación de La 2 este jueves 2 de abril:

15:30 horas - 'Saber y ganar'

16:20 horas - Grandes documentales: 'Relatos de Zambia'

17:05 horas - Grandes documentales: 'Nacidos de la tormenta'

18:00 horas - Santos oficios desde Granada (Incluye: Misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Granada)

19:30 horas - Procesión del Jueves Santo desde Granada

22:00 horas - El cine de La 2: 'Cosas sencillas'