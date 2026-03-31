Revolución en la programación matinal de RTVE: La 1 suprime gran parte de 'Mañaneros 360' y prolonga 'La hora de La 1'

Este jueves 2 de abril, la programación de TVE se verá alterada al ser Jueves Santo. Mientras por la tarde, La 1 dará descanso a 'Directo al grano', 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' para ofrecer el clásico de cine 'Los diez mandamientos'; por la mañana la parrilla también cambiará con un especial de 'La hora de La 1' que ampliará su duración y un drástico recorte en 'Mañaneros 360'.

Para empezar, 'La hora de La 1', que esta semana cuenta con Álex Barreiro como presentador en relevo de Silvia Intxaurrondo, que se ha marchado de vacaciones, comenzará hora y media más tarde de lo habitual pero se alargará también durante toda la mañana.

Y es que 'La Hora de La 1' se volcará este jueves con la retransmisión de uno de los momentos más esperados de cada Semana Santa: el desembarco de la legión, el traslado y la entronización del Cristo de Mena desde Málaga. Una cobertura que el pasado año arrasó con un 19,8% y 653.000 espectadores demostrando que es de gran interés de la audiencia.

Para ello, 'La Hora de La 1' retrasará su inicio a las 9:30 horas, lo que supondrá que el 'Telediario matinal', que esta semana está conduciendo Lluis Guilera ante el salto de Álex Barreiro al magacín matinal, se alargue hasta esa hora de forma extraordinaria.

Asimismo, el magacín matinal se alargará durante toda la mañana ocupando el hueco habitual de 'Mañaneros 360'. Por contra, el formato que conducen Miriam Moreno y Javier Ruiz, será reducido a la máxima expresión este jueves al pasar a emitirse únicamente entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Un momento estelar de la Semana Santa malagueña.



Este Jueves Santo, @LaHoraTVE conectará en directo con el desembarco, traslado y entronización del Cristo de Mena por parte de la Legión.



📍2 abril, a partir de las 9:30h en @La1_tve.https://t.co/MA2U0AldAi pic.twitter.com/qeXH28xxhs — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 31, 2026

Así queda la programación matinal de La 1 este jueves 2 de abril: