Adela González ha informado, a través de sus redes sociales, de una retirada temporal de 'Mañaneros 360' que ella misma ha acotado a un plazo de dos semanas; lo que significa que su reincorporación se producirá, si no hay cambios de última hora, el próximo 6 de abril tras Semana Santa.

La presentadora de La 1 de RTVE se ha adelantado a las posibles elucubraciones sobre su ausencia y ha utilizado su cuenta oficial en la red social 'X' para dar cuenta de la razón por la que va a causar baja en el formato líder de las mañanas.

"Para evitar ciertos titulares os cuento que, por motivos personales, me ausentaré un par de semanas de 'Mañaneros 360'", ha indicado Adela González en una publicación en la que también ha aprovechado para desear una "feliz Semana Santa" a sus seguidores.

Al pertenecer a la esfera privada, la comunicadora vasca, como es lógico, no ha ahondado más en la razón que le ha empujado a esa marcha temporal; suplida por Miriam Moreno, su sustituta habitual. Ella ha tomado el relevo del formato junto a Javier Ruiz, asumiendo las funciones de Adela y poniéndose al frente del bloque de actualidad y sucesos correspondiente con la primera parte de la emisión.

Así será previsiblemente durante las dos próximas semanas hasta que se produzca el retorno de Adela González a la franja matinal de La 1 de RTVE, que, como apuntábamos al principio, está fijado para el lunes 6 de abril.