Patricia Pardo se sale de su papel en Telecinco e impugna lo que pasó en 'Supervivientes 2026' con los concursantes

Patricia Pardo ha sorprendido este lunes durante la recta final de 'Vamos a ver' al manifestar su profundo desacuerdo con una de las dinámicas más polémicas y perpetuadas de 'Supervivientes'. Este domingo, durante la última entrega de 'Conexión Honduras' capitaneada por Sandra Barneda, los concursantes tuvieron que hacer frente a duras penitencias a cambio de recompensas como comida o reencuentros con familiares.

Así, el reality de Telecinco recuperó un año más uno de las penitencias que más revuelo genera y que a menudo solía imponerse únicamente a las mujeres del concurso: deshacerse del pelo a cambio de una suculenta recompensa a la que difícilmente suelen negarse. En este caso, Claudia Chacón y Darío fueron los más afectados de esta tanda de trueques.

Patricia Pardo da un toque de atención a 'Supervivientes' por lo visto durante la gala del domingo: "Dejen ya en paz el pelo"

"Al final la que está con menos pelo soy yo, María, yo estoy enfadada contigo. Mira Alba, toda la comida que tiene y está igual, ¡y mírame a mí!", llegó a clamar la malagueña, devastada por su drástico cambio físico, pues terminó deshaciéndose de 20 centímetros de melena. Lo mismo ocurrió con su compañero, que terminó rapándose al cero para reencontrarse con su madre este domingo. Y tras repasar las lacrimógenas escenas en 'Vamos a ver', Patricia Pardo no ha evitado lanzar un recado a la organización del programa.

Lo bonito que ha sido el discurso y lo bien que le queda el peinado bob ✂️



🏝️ #ConexiónHonduras11

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"Señores de 'Supervivientes', dejen ya en paz el pelo de la gente, por favor. Con lo que me gusta a mí una melena", ha añadido antes de despedir la emisión tras repasar las lágrimas de Claudia Chacón, que terminó plantándose contra 'Supervivientes' cuando le ofrecieron encontrarse con su novio en el día de su cumpleaños a cambio de quedar prácticamente rapada al cero por María Lamela.

"¿Y por qué las mías son tan duras? O sea, quítame el saco a mí también. Mira todo lo que tiene ella para comer y yo no tengo pelo. Esto no vale, a mí me lo estáis poniendo más difícil", llegó a denunciar la concursante, poniendo el foco en las penitencias que habían recibido el resto de sus compañeras, mucho menos drásticas que su pronunciado corte de pelo. Una crítica a la que se ha sumado Patricia Pardo, pidiendo que se ponga fin a este tipo de retos en el concurso de una vez por todas.