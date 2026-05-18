La reacción de Nacho Abad en 'En boca de todos' después de ser insultado por un espontáneo tras ser desalojado

Contra todo pronóstico, Nacho Abad ha terminado convirtiéndose en el protagonista del desalojo exprés de una vivienda okupada que 'En boca de todos' se encontraba cubriendo este lunes cuando uno de los afectados se ha dirigido al presentador con insultos. Y tanto el rostro de Cuatro como la reportera desplazada en la escena no han dudado en contestar a las vejaciones del okupa contra el programa y la cobertura de este tipo de sucesos.

Tras conocerse la decisión judicial que liberaba a Pilar de una vez por todas de los okupas que habían ocupado su casa en tan solo una semana, el espacio de Cuatro se desplazaba hasta el lugar de los hechos para hablar con los afectados. "Dile al calvo ese que me chupe el pijo", ha vociferado uno de los okupas alejándose de las cámaras del programa tras negarse a aportar ningún tipo de prueba sobre su situación en el inmueble a la reportera.

Nacho Abad reacciona en directo las críticas de un okupa en 'En boca de todos': "Aunque sea calvo, si damos nuestra palabra, la cumplimos"

Y el conductor de 'En boca de todos' no ha dudado en dirigirse al afectado tras recibir el controvertido mensaje. "Javier, si nos estás viendo, Cristina es una gran periodista y si quieres entrar para enseñarnos el vídeo, lo vamos a poner… Aunque sea calvo, si damos nuestra palabra, la cumplimos", ha sentenciado Nacho Abad, animando de nuevo al okupa a mostrar "la prueba" que se ha negado a enseñar a la periodista durante su encuentro ante las cámaras.

"Estamos muy cansados de que nos llamen manipuladores. Ayer me dijeron que era mentirosa, que no era capaz de llevar una noticia… Tuvimos que aguantar que nos grabaran en todo momento. Me da rabia porque siempre les he tratado bien", ha denunciado Cristina Barba, reportera del programa, poniendo en contexto a la audiencia sobre el calvario que tanto ella como el equipo técnico han vivido.

Así, la compañera de Nacho Abad ha querido sumarse a la firme respuesta del presentador poniendo en valor el trabajo de 'En boca de todos'. "Hacemos periodismo, conocemos las dos versiones y les damos voz", añadía la periodista, visiblemente enfadada, defendiendo su labor y la del equipo que se había desplazado hasta el lugar para cubrir la información.