Este lunes, Risto Mejide ha analizado junto a sus colaboradores los resultados de las elecciones de Andalucía en 'Todo es mentira' con la pérdida de la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno y el nuevo fiasco del PSOE al anotar su peor resultado de la historia. Pero en el programa de Cuatro han querido acordarse de alguien que hasta hace poco era compañera: Susana Díaz.

"La mujer más poderosa de la democracia en España ha tenido un marrón especial o espacial que ha acabado consumando con el peor resultado histórico del PSOE en Andalucía", comentaba Risto Mejide sobre los resultados del partido socialista andaluz.

Justo después era Laila Jiménez la que se refería a las caras "de total decepción" que había entre los socialistas mientras en pantalla aparecía la reacción de Susana Díaz a los 28 escaños que ha sacado el PSOE en los comicios de este 17-M. "Ay, mírala Susana, uy la pobre está hundida", comentaban con sorna Risto Mejide y sus colaboradores.

"Está pensando al final vuelvo a Todo es mentira, al final tengo que volver, no me queda otra", ironizaba por su parte Valeria Ros analizando las caras de la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía. "¿Creéis que le está doliendo el PSOE en esa imagen?", se preguntaba Risto en clara alusión a las palabras que empleó Susana Díaz en su último día en 'Todo es mentira' tras su rifirrafe con el presentador.

"Tranquilos todos porque a pesar de que Susana Díaz de momento no quiere volver a entrar en este programa, no sabemos por qué, bueno si lo sabemos, vamos a poder preguntarle igualmente por las elecciones andaluzas gracias a nuestra sofisticadísima y carisísima inteligencia artificial entrenada con todas las veces que ha venido, atentos", advertía el presentador.

Era entonces cuando el humorista Miguel Ángel Martín imitaba a Susana Díaz mientras tenía una careta de su cara puesta. "¡Ay que me duele mi partido Risto!", contestaba el colaborador. "Es increíble como avanza la tecnología, no sabría distinguirla de la original", recalcaba Risto Mejide mientras su compañero trataba de imitar el acento andaluz de la que fue su colaboradora.

"Lo vamos a volver a usar ehhh", anunciaba Risto Mejide al ver lo bien que lo había hecho su compañero. "Pues puedes volverlo a usar Risto porque me parece que Susana no va a volver después de esto ni lo va a intentar", terminaba diciendo Valeria Ros.

Susana Díaz dejó 'Todo es mentira' tras su fuerte choque con Risto Mejide

Risto Mejide analiza las caras de Susana Díaz en 'Todo es mentira'

Fue hace casi un mes, el viernes 24 de abril, cuando Susana Díaz participó por última vez en 'Todo es mentira'. Lo hizo por conexión para abordar la filtración del vídeo sobre el convulso Comité Federal del PSOE de 2016. Sin embargo, cuando Risto trató de sonsacarla su opinión, la política socialista evitó pronunciarse sobre el tema provocando que Risto Mejide la despachara de mala manera.

"A mi eso me genera, a parte de una gran decepción, indignación. Llevas muchas horas de televisión y sabes perfectamente lo que te estoy preguntando y me estás tomando por idiota a mí o al espectador. Te ruego por última vez que me cuentes que pasó en ese Comité Federal", le solicitó Risto al ver que no contestaba a sus preguntas. "Tus palabras pueden ser muy bonitas pero si tú estás reclamando legalidad y transparencia, lo último que estás haciendo es ser transparente y eso ha quedado clarísimo", añadía el catalán.

"A nadie le voy a permitir que cuestione mi honestidad", le contestaba ella produciéndose un fuerte rifirrafe entre los dos. "A mí me vas a permitir lo que sea porque yo puedo decir lo que quiera y tengo total libertad de decírmelo. No estás siendo honesta conmigo y me duele porque yo he sido una de las personas que ha apostado por ti", advertía el presentador antes de despedirla. "Mucha suerte, Susana. Ha sido un placer conocerte", le decía. El lunes siguiente, Risto Mejide aclaró que él no había despedido a Susana y que fue ella quién había decidido de colaborar con el programa. "Ella ha decidido no volver a este programa durante unas semanas", aclaró el publicista.