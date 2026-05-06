Risto Mejide se rearma en 'Todo es mentira' con el fichaje de este rostro del histórico 'Sé lo que hicisteis'

'Todo es mentira', el programa de actualidad y humor que conduce Risto Mejide junto a Laila Jiménez en las tardes de Cuatro sigue reforzando su equipo con dos nuevos fichajes que se suman a la familia de cómicos que colaboran con el espacio producido por Vodevil TV.

Así, 'Todo es mentira' anuncia los fichajes de Miguel Iríbar, uno de los cómicos más sólidos del stand-up comedy en España; y Berta Collado, presentadora, periodista y humorista y uno de los rostros más reconocidos del célebre 'Sé lo que hicisteis'.

Así, desde este jueves 7 de mayo, Risto Mejide contará con un nuevo cómico en su equipo con la incorporación de Miguel Iríbar, que se suma así a la lista en la que ya figuran otros destacados rostros como Luis Fabra, Miguel Ángel Martín, Pere Aznar, Saray Cerro, Danny Boy Rivera y Valeria Ros tras la marcha de Virginia Riezu al fichar por 'Zapeando' a principios de año.

Por su parte, Berta Collado vuelve a la televisión como colaboradora de 'Todo es mentira' regresando así a Cuatro donde ya trabajó antes de hacerse más conocida gracias a su papel en 'Sé lo que hicisteis'.

Producido en colaboración con Vodevil y galardonado con el Premio Iris 2024 al Mejor Programa de Actualidad o Magazine, 'Todo es mentira' promedió el pasado mes un 7% de share y 550.000 espectadores, anotando su mejor cuota de pantalla en un mes de abril y su registro en número de espectadores más alto de los últimos cuatro años. En el presente curso televisivo, acumula un 6,7% de cuota y 548.000 espectadores, cifras que convierten a la presente temporada en la segunda más competitiva de la historia del programa.

Berta Collado y Miguel Iríbar, nuevos fichaje de Risto Mejide

Miguel Iríbar y Berta Collado, fichajes de 'Todo es mentira'

Licenciada en Periodismo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Berta Collado, presentadora y humorista, ha conducido formatos televisivos muy variados. En 2004, inició su incursión en televisión presentando el programa de videojuegos 'Do you play?' en Onda 6, que posteriormente pasó a llamarse 'Insert coin' y se emitió en AXN y SonyTV. En 2006, fichó por Cuatro, donde copresentó el programa de fútbol 'Macaraná 06' junto a Paco González, para meses después sumarse al equipo de 'UVE' como reportera y al de 'Esta tarde con esta gente' como presentadora. En esta cadena, también ha participado en la serie 'Gym Tony' y ha colaborado en el programa 'Cuatro al día'. En sus créditos televisivos, figura también su labor como presentadora del formato de investigación 'El ojo público del ciudadano' en TVE, el espacio de prime time diario 'Como te lo cuento' en Localia y el programa 'Sé lo que hicisteis’ en La Sexta, del que formó parte desde 2007 hasta 2011 desempeñando las labores de reportera, presentadora y actriz.

En Atresmedia, ha conducido el concurso 'Involución', el programa 'Neox Fan Awards' y las campanadas de 'Feliz Año Neox'; ha realizado colaboraciones en la serie 'Museo Coconut' y en los especiales de 'Ahora caigo', 'Atrapa un millón' y 'Tu cara me suena'; y se ha puesto al frente del programa 'Increíbles'. En RTVE, ha presentado la gala de 'Los premios de la liga LFP' en TVE, el programa musical 'Más que en vivo', ha copresentado junto a Roberto Leal el especial 'Telepasión' en TVE 1 y ha colaborado en los espacios 'La mañana' y Amigas y conocidas' en TVE1. En Telemadrid ha trabajado en los especiales 'World Pride Madrid' y 'Qué orgullo' y los espacios 'Movida madrileña' y 'Se acabó lo que se daba' y en Movistar, ha formado parte de los programas 'El cielo puede esperar' y 'Dar cera, pulir cera'. En radio, destaca su labor como conductora del concurso 'Cruce de palabras' en el canal autonómico de Extremadura, sus colaboraciones en la radio Happy FM y su labor en 'Las mañanas Kiss' en Kiss FM. En teatro, ha protagonizado las obras 'Fiambres variados' y 'Redford & Newman' y ha sido maestra de ceremonia del espectáculo 'The Hole'. En su palmarés destaca el premio Top Glamour 'Women of the year' a la mejor comunicadora en 2010.

Tras estudiar Periodismo en la Universidad de Sevilla, Miguel Iríbar inició su trayectoria profesional como locutor de radio hasta que en 2001 se mudó a Madrid. Es uno de los cómicos de referencia del Canal Paramount Comedy, donde además de grabar los monólogos 'Mis cosillas', 'Superdepredador', 'Más sabe el viejo por diablo', 'Socialpesimismo' y 'Socialcohólico' ha sido redactor y guionista en los programas 'Nada que perder', 'Noche sin tregua' y 'Solo ante el peligro' y 'Smonka!' y ha participado en los especiales 'La noche canalla' y '10 cómicos 10'. Asimismo, ha realizado numerosas colaboraciones a lo largo de las cuatro temporadas de 'CCN (Comedy Central News)' y en el espacio 'Roast Battle'. En su faceta como colaborador, destaca su trabajo en los programas 'A vivir que son dos días' en la Cadena SER, 'Ilustres ignorantes' en Movistar y el espacio de historia 'El condensador de fluzo' en La 2. Además, se ha puesto al frente de los podcasts de entrevistas 'Cambiando de tercio' y 'La paletada' junto a Nacho García.