El histórico rostro que traiciona a Risto Mejide y cambia 'Todo es mentira' por 'Zapeando' en La Sexta

'Todo es mentira' ha entrado de lleno en el 2026 de la mano de una gran celebración que ha quedado empañada por una importante ausencia entre sus colaboradores. Si bien Risto Mejide celebraba este jueves los siete años de vida del espacio de Cuatro, el equipo ha recibido un tremendo mazazo nada más arrancar el año nuevo perdiendo a uno de sus rostros más reconocibles, que se ha mudado a La Sexta.

Desde el nacimiento del programa conducido por Risto Mejide en 2019 y hasta hace escasas semanas, Virginia Riezu se había convertido en uno de los rostros más reconocibles del espacio de Cuatro, siendo una pieza imprescindible en el equipo por su papel en la mesa de actualidad, aportando tintes de humor en la tertulia. Sin embargo, poco antes de celebrar los siete años de vida del magacín, la humorista ha desaparecido sin una despedida formal de la audiencia.

Virginia Riezu ficha por 'Zapeando' y se marcha en silencio de 'Todo es mentira'

Después de que El Economista adelantase en exclusiva el nuevo destino televisivo de la colaboradora histórica de 'Todo es mentira', ha sido la propia Riezu quién ha confirmado a través de sus redes sociales que pronto se estrenará como colaboradora en 'Zapeando'. "Es cierto, muy contenta. Nueva etapa. Nos vemos el lunes", ha publicado en sus historias de Instagram confirmando que su debut en La Sexta tendrá lugar el próximo 12 de enero.

Historia de Virginia Riezu en Instagram

Se trata de un "robo" más que significativo entre Atresmedia y Mediaset, pues pese a que el espacio de Risto Mejide continúa probando su estabilidad y capacidad para mantener a su fiel audiencia, Virginia Riezu era uno de los grandes reclamos del magacín cuyo papel podría ser difícil de sustituir. Así, 'Zapeando' refuerza su atracción entre los cómicos de nuestro país sumando a la humorista a su fórmula coral en la que ahora pasará a competir directamente contra el programa de Cuatro.

Con su marcha 'Todo es mentira' dice adiós a algunas de las imitaciones más desternillantes de nuestros políticos, con mención especial a sus escenas como Puigdemont que permitían al programa recuperar su esencia más gamberra y cómica según Risto y compañía repasaban la crispada actualidad. Sin duda, se trata de un refuerzo para 'Zapeando', que lleva años perfeccionando su elenco en la sobremesa de La Sexta.

Así, Virginia Riezu se une al elenco de humoristas conformado por Quique Peinado, Miki Nadal, Dani Mateo, Maya Pixelskaya, María Gómez y Cristina Pedroche, que el pasado 15 de diciembre celebraron su programa número 3.000 en La Sexta. Con su marcha a Atresmedia, la humorista rompe con Mediaset tras casi siete años vinculada y continúa su trayectoria televisiva, entre la que destacan espacios como 'Las que faltaban' (Movistar Plus+), 'Dani & Flo' (Cuatro), 'Mejor contigo' (La 1) y series como 'La que se avecina', 'Palomitas', 'La que se avecina' o 'Desaparecidos'.