Risto Mejide pone este ejemplo para radiografiar el asalto a Venezuela y lanza una pregunta al aire que escocerá

Donald Trump y Estados Unidos continúan siendo los principales protagonistas de la actualidad en la primera semana de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro, la toma de Venezuela y su amenaza de invadir Groenlandia. Así, Risto Mejide no ha dudado en desgranar la incendiaria situación internacional en 'Todo es mentira' con un ejemplo que pone el foco en la pasividad generalizada ante el imperialismo estadounidense.

"Todo esto no va de ideología, señores. La ideología es un tema de pobres, como ustedes, como yo. Nos tienen con la ideología distraídos, ellos van a la pasta, al dinero. En este caso se llama petróleo, pero podría llamarse oro, de cualquier forma", ha comenzado denunciando el conductor de 'Todo es mentira', poniendo el foco en el verdadero objetivo de las potencias mundiales tras sus invasiones.

Risto Mejide sobre los planes de Donald Trump con Groenlandia y Venezuela: "Todo es cuestión de pasta"

"Ha quedado claro incluso, porque nos lo dicen a la cara, Trump no lo esconde... Él quiere el petróleo de Venezuela, concretamente 303 mil millones de barriles, aproximadamente el 18% de las reservas naturales del mundo", insistía Risto Mejide, subrayando los planes del magnate estadounidense con las reservas del país sudamericano. "Es la misma razón por la que Trump y Putin pueden estar de acuerdo en muchas cosas o incluso diríamos con Kim Jong-Un, que a nivel de ideología uno dice que está en el otro espectro, pues no. Al final todos coinciden en algo: esto va por la pasta", añadía en el espacio de Cuatro.

"Hablamos de 1,1 millones de barriles al día y eso lógicamente no lo podían dejar escapar. Luego nos cuentan la milonga de que los venezolanos van a vivir mejor con esa gestión del petróleo, que todos sabemos que es mentira, sabemos que va a seguir igual o incluso peor", ha sentenciado el publicista, lamentando el bombardeo y la invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos para "liberar" a su pueblo.

De esta forma, Risto Mejide ha ensalzado los problemas que el presidente estadounidense está afrontando dentro de sus fronteras. "Luego efectivamente uno lo relaciona con la política interna de Estados Unidos, la impopularidad de Trump ha alcanzado un porcentaje histórico, el 60% dentro del país mientras que el crudo también ha crecido. Es decir, lo que le cuesta a un americano llenar el depósito de gasolina", señalaba el presentador.

"Todo esto es una cuestión de pasta. El otro día cuando estaba viendo las noticias... Uno se queda en shock al pensar que esto está ocurriendo a los ojos de todo el mundo y nadie reacciona ni hace nada. Que Trump haga lo que está haciendo, a mi no me sorprende nada. Lo que me sorprende es lo que están haciendo los demás... O lo que no están haciendo", ha insistido el conductor de Cuatro, reprendiendo la actitud generalizada entre los actores internacionales.

Así, Risto Mejide no ha dudado en sintetizar la problemática con un ejemplo cotidiano. "Esto es como si en una comunidad de propietarios el del quinto decide que de repente hay un vecino que por lo que sea ha montado un narcopiso y además es okupa. Dices vale, muy bien, incluso podríamos estar todos de acuerdo. Que no ha ganado unas elecciones legítimas, que seguramente tiene muchas conexiones, perfecto. Pero resulta que ese vecino del quinto, un viernes a las tres de la madrugada entra en el piso del vecino, lo captura y se lo lleva al otro trastero", explicaba.

"¿El resto de la comunidad qué hace ante esto? Le dicen oiga usted no ha esperado a que venga la policía, no ha hecho una denuncia formal, no hay unos organismos internacionales ni un consenso... No, no ha habido nada de eso. Ha entrado a las tres de la mañana, ha capturado al tipo y se lo ha llevado a su trastero", ha señalado el presentador de 'Todo es mentira', haciendo referencia a la actuación del gobierno de Donald Trump al capturar a Nicolás Maduro.

"Y encima dice yo lo voy a juzgar porque al fin y al cabo me está perjudicando a mí. ¿Qué hacemos los demás vecinos? Una reunión de propietarios, encima solo algunos, no todos, pero no hacemos nada más que reunirnos. Además nos tenemos que poner de acuerdo por unanimidad según para qué cosas, o sea que olvídate", insistía con sorna el comunicador, mofándose de la escasa condena de lo sucedido.

"En medio de todo esto, el vecino del quinto que ha empezado todo esto esta semana ya ha dicho que quizá le gusta mucho la terraza de otro vecino. Que esto de que Dinamarca tenga una terraza tan grande como Groenlandia no puede ser, qué él quiere ir ahí. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada", terminaba sentenciando Risto Mejide, lamentando cómo tampoco se está actuando ante la posible invasión de la isla danesa que el propio Donald Trump ha prometido sin miramientos.