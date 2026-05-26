Mediaset apuesta por la continuidad de 'Got Talent': prescinde de un elemento clave, con tijeretazo y sin Risto Mejide

'Got Talent España' tiene garantizada su continuidad en Telecinco pese a su gran bajón en audiencias en su última temporada y tras la anunciada salida de Risto Mejide como el miembro estrella del jurado.

Así, tal y como ha publicado Poco Pasa TV y ha verificado El Televisero, Mediaset y Fremantle ya trabajan en la que será la duodécima edición del talent show que conduce Santi Millán. Eso sí, la renovación del formato llevará consigo un fuerte recorte en su producción con varios e importantes cambios.

El primer cambio al que se enfrentará la nueva temporada de 'Got Talent' es que por primera vez abandonará el Teatro para su primera fase y se grabará directamente en los estudios de Mediaset en Villaviciosa de Odón como ya solía hacerse en la fase final del concurso.

Cabe decir que el hecho de grabar la primera fase en un teatro de gran capacidad encarecía la producción. Ahora, Mediaset ha decidido seguir la estrategia que ya llevó a cabo con 'Got Talent All Stars' y grabar de forma íntegra el programa en sus estudios abaratando así los costes al no tener que alquilar durante semanas el uso de un gran teatro de la capital.

Otro de los cambios que supondrá también un gran giro a la mecánica de 'Got Talent' tal y como la conocíamos hasta ahora es la reducción de sus galas prácticamente a la mitad. Así, Mediaset ha decidido recortar el programa y ofrecer 7 u 8 galas en total en lugar de las 14 o 15 de las que constaba en ediciones anteriores.

Esto conllevará que prácticamente cada gala se vea como una semifinal. Se trata de un modelo que ya se lleva a cabo en otras versiones del programa así como en otros talents a nivel europeo.

Lo que por ahora se desconoce es qué pasará con el jurado y si además de Risto Mejide habrá alguna baja más y quién será el encargado de ocupar la plaza que deja el publicista y el presentador de 'Todo es mentira'.

#GotTalent renueva tras la salida de Risto: reducirá su número de galas a la mitad, perderá el teatro y se acercará a su modelo “All Stars”. 🤹🏻💣



Se grabará en los estudios de Villaviciosa de Odón, prescindiendo del teatro, una de las cosas que más encarecían la producción. pic.twitter.com/1U03x8qpzq — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) May 25, 2026

Audiencias históricas de 'Got Talent'

Como decimos esta renovación con fuertes recortes llega después de que la undécima edición de 'Got Talent España' cerrara como la menos vista de la historia con una media del 9,4% y 836.000 espectadores. No obstante, su final cerró con máximo de temporada con un 11,8% y 874.000 espectadores.

Así, la undécima edición del formato producido por Fremantle se dejó 1,5 puntos y 113.000 espectadores con respecto a la décima edición siendo además la primera temporada en bajar por debajo de los dos dígitos y tras haber liderado únicamente en dos de sus galas.