Adiós a Risto Mejide como jurado: Así se despidió para siempre de 'Got Talent' en Telecinco después de diez años

Desde que comenzó la undécima edición de 'Got Talent España' en Telecinco, Risto Mejide lo dejó claro: esta sería su última temporada como miembro del jurado tras 10 años ejerciendo de estricto juez. Por tal motivo, en la gran final de este sábado, 2 de mayo, el publicista ha querido tomar la palabra para despedirse de sus compañeros, del equipo y de la audiencia.

Instantes antes de conocer el nombre del ganador de la noche, y visiblemente emocionado, Risto Mejide recordó que cuando hace ya 20 años se sentó por primera vez en un plató de televisión "para valorar el trabajo de otros, no era consciente de lo que iba a aprender". "El aprendizaje es una de las maravillas que tiene el talento, que sin querer, sin pretenderlo, enseña cosas a los demás", confiesa el también presentador de 'Todo es mentira'.

"Todo empezó aquí y todo acaba aquí y hoy quiero daros las gracias no solo a vosotros, sino a todos los concursantes que han pasado por mis valoraciones: a los que les he dicho que no y luego la vida les ha dicho que sí, y me alegro mucho de haberme equivocado. A los que les dije que no y luego la vida también les ha dicho que no… con esos tengo una duda pendiente", confiesa el catalán, antes de desvelar cuál es esa deuda.

Esa deuda "es decirles que no desistan, que sigan fracasando porque, si algo me ha enseñado este talent show, es que fracasar es la manera que tiene la vida de preguntarte cuánto deseas lo que deseas", ha proseguido Risto Mejide, llevándose el aplauso de todos lo presentes.

Las cariñosas palabras de Risto Mejide a sus compañeros que hacen llorar a Paula Echevarría

Acto seguido, dedicaba unas cariñosas palabras al resto de miembros del jurado: "Al resto de concursantes, y a vosotros, compañeros, que os quiero y os aprecio muchísimo, lo sabéis. Deciros que jamás olvidemos que, incluso el mejor de los críticos, es peor que el peor de los creativos. Porque un creativo lo único que pretende es dejar el mundo un poco más bello de lo que se lo encontró. Así que, por todo eso, por todo lo que he aprendido… gracias", ha concluido su reflexión el publicista.

Sus palabras han emocionado a sus compañeros, especialmente a Paula Echevarría, quien ha llegado a derramar alguna lágrima. Por su parte, el presentador Santi Millán le ha confesado que le echarán de menos, aunque tirando de sentido del humor, ha hecho una petición al equipo de edición: "Esto me lo editáis, que después se puede utilizar en mi contra".