Risto Mejide no puede contener la emoción en 'Got Talent' ante su último pase de oro de la historia

Lydia Sánchez lo ha vuelto a hacer. Tras conseguir el pase de oro de Risto Mejide durante las audiciones de 'Got Talent', la joven ha logrado que el miembro del jurado le otorgue su último pase de oro antes de decir adiós al programa de Telecinco. Y es que su sublime actuación ha conseguido emocionar al publicista.

"Hay momentos que te cambian la vida. El pase de oro de Risto fue, sin duda, uno de ellos. Me sentí abrumada y sentí que mi sueño se había hecho realidad. Risto me ha dado la oportunidad que llevaba tanto tiempo buscando. Cuando tú no sales de tu habitación o haces conciertos pequeños en un pueblo pequeño, no eres consciente de a cuánta gente puedes llegar, pero me he dado cuenta de que, realmente, puedo hacer cosas grandes", confesó Lydia momentos antes de salir al escenario.

Su mayor miedo es decepcionar a Risto Mejide después de que este le otorgara su pase de oro en las audiciones. ·"Yo lo que busco es trasmitirle y que él vuelva a sentir lo mismo o incluso más de lo que sintió en las audiciones. Le demostraré que no se ha equivocado conmigo", confiesa. Y no le decepcionó. El publicista volvió a caer rendido ante Lydia Sánchez y su emotiva interpretación a voz y piano.

Risto Mejide concede su último pase de oro a Lydia Sánchez

Tanto le cautivó, que el presentador de 'Todo es mentira' le concedió su último pase de oro, antes de decir adiós a 'Got Talent'. "Solo estoy pensando que qué has hecho conmigo. A mí sí que me has dejado temblando", confesó Risto Mejide durante la tercera semifinal del programa presentado por Santi Millán.

Acto seguido, Risto Mejide se levantó de la mesa del jurado y, visiblemente emocionado, se subió al escenario junto a la cantante. Una vez arriba, le dijo: "Quiero que el último pase de oro de mi vida lo den mis compañeros para ti y yo lo viva aquí contigo". Dicho y hecho. Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre se levantaron y procedieron a, los tres juntos, pulsar el botón del pase de oro. "Gracias a todos, esto es increíble", se la limitado a decir, entre lágrimas, la joven artista.

Risto Mejide lleva diez años concediendo pases de oro en 'Got Talent España'. Por tal motivo, al inicio de la tercera semifinal de esta undécima temporada, el programa decidió hacerle un regalo muy especial. Santi Millán recordó que, al finalizar esta edición, el publicista se despedirá del programa. Y para que nunca se olvide de todo lo que nos ha dado a lo largo de esta década, le ha hecho entrega de algo. Se trata de un mini botón dorado que simboliza el pase de oro, metido en una pequeña urna que Risto ha recibido con emoción.

Acabamos de vivir historia de la televisión, el último pase de oro de @ristomejide en 'Got Talent España' 🏆



⭐ #GotTalentSemi3

🔵 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/oYkQaIjJK6 — Got Talent España (@GotTalentES) April 11, 2026

Estos son los nuevos finalistas de 'Got Talent España 11'

Una vez terminadas las actuaciones, el público presente en el teatro votó por sus favoritos, eligiendo a los 4 artistas que más le han gustado. El presentador procedió a anunciar el nombre de los cuatro concursantes: el joven mago Pablo Quevedo, el grupo de baile The Young X, la campeona de proety slam Mamá Fiera y la Escuela de teatro musical Yelena Lafargue.

Pablo Quevedo, al ser el más votado por el público, pasó directamente a la final. A continuación llegó el turno del jurado, que debió elegir entre el resto de candidatos. Paula Echevarría votó en primer lugar por The Young X mientras que Lorena Castell confesó estar dudando: "Si soy honesta conmigo misma, lo que más me hace vibrar y lo que más me eriza la piel es el baile y os habéis superado… mi voto también es para The Young X".

Por su parte, Carlos Latre se decantó por Mamá Fiera porque "es diferente y único y me ha tocado el corazón". El último en decidir era Risto Mejide, quien afirmó: "Dije que iba a contar con la opinión del público, y voy a contar con la opinión del público… yo voto a Mamá Fiera". Por lo tanto, al producirse un empate, es el público quien tiene la última palabra y pasará a la final el concursante que haya obtenido más votos por parte de los presentes. De esta manera, los bailarines de 'The Young X' se convirtieron en los terceros clasificados.