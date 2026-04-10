Cambio en la programación matinal de Telecinco el fin de semana: Retira emisiones de 'Got Talent' y 'El precio justo'

Telecinco quiere dar un giro a su programación de las mañanas del fin de semana aprovechando el estreno de 'Visto lo visto', su nuevo magacín de actualidad en directo con Verónica Dulanto como presentadora. Así, dos de los formatos que formaban parte de las mañanas del sábado y domingo ('Got Talent' y 'El precio justo') se verán afectadas de lleno.

De primeras, Telecinco ha optado por eliminar las entregas de estreno de 'El precio justo' como ya había hecho la semana pasada con las de 'Allá tú' para dejar su hueco al nuevo magacín producido por Cuarzo Producciones ('Supervivientes').

No obstante, 'El precio justo' sí que se mantendrá en las mañanas de los sábados y domingos. Y es que el concurso presentado por Carlos Sobera ofrecerá ambos días dos reposiciones. Lo hará con un cambio de horario adelantándose a las 11:10 horas.

Con este cambio, Telecinco también elimina la emisión de 'Got Talent' en la mañana del sábado dejándolo reducido solo a 'Got Talent Momentazos' de 08:35 a 10:20 horas mientras que los domingos sí que ofrecerá una reposición del talent de Santi Millán, aunque cambiando su horario habitual ofreciéndose ahora de 08:45 a 11:10 horas.

Así queda la programación matinal del sábado en Telecinco:

08:35 horas - 'Got Talent Momentazos' (reposición)

09:25horas - 'Got Talent Momentazos' (reposición)

10:20 horas - 'Más que coches'

11:10 horas - 'El precio justo' (reposición)

12:30 horas - 'El precio justo' (reposición)

13:45 horas - 'Visto lo visto' (estreno)

15:00 horas - 'Informativos Telecinco'

Y así queda la programación del domingo:

08:35 horas - 'Got Talent Momentazos' (reposición)

08:45 horas - 'Got Talent' (reposición)

11:10 horas - 'El precio justo' (reposición)

12:30 horas - 'El precio justo' (reposición)

13:45 horas - 'Visto lo visto' (estreno)

15:00 horas - 'Informativos Telecinco'

Todos los detalles de 'Visto lo visto'

Los contenidos más virales, asombrosos, espectaculares y comentados de la actualidad vertebrarán cada edición de 'Visto lo visto', nuevo formato en directo producido por Mediaset España en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) que Telecinco estrenará el sábado 11 de abril, a partir de las 13:45 horas.

Verónica Dulanto conducirá este espacio, que la cadena emitirá los sábados y domingos, y que ofrecerá un recorrido trepidante por lo más visto, sorprendente, compartido e insólito de la actualidad con un ritmo vertiginoso, una narrativa dinámica y una puesta en escena muy visual, en la que tendrá especial protagonismo una gran pantalla de nueve metros cuadrados.

'Visto lo visto' también contará con José Luis Vidal ('La mirada crítica') como prescriptor para aportar contexto y descubrir la cara B de la actualidad desde otros puntos de vista.

En el programa convivirán noticias que arrasan en redes sociales y en medios de comunicación analizadas desde ángulos inéditos; imágenes sorprendentes, emocionantes, dramáticas y cómicas, siempre ligadas a la actualidad; y un ritmo ágil marcado por la incursión en redes, pero con el rigor editorial del equipo periodístico del programa.