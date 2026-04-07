Telecinco cambia el plan de emisión de 'Allá Tú' y decide reducir el número de entregas ofrecidas a la semana

El pasado sábado, Telecinco sorprendía al no emitir una nueva entrega de 'Allá tú' en su horario habitual. Así, la cadena alargaba sin previo aviso 'Fiesta' hasta las 21:00 horas eliminando la emisión del concurso que presenta Juanra Bonet. Un movimiento que también repitió el domingo.

De esa manera, tras dos meses ofreciendo el concurso de lunes a domingo, Telecinco optaba por no ofrecer nuevas entregas del formato producido por Gestmusic el fin de semana después de sí haber mantenido el programa tanto el Jueves como el Viernes Santo.

Quedaba por ver si esta era una medida temporal para evitar gastar nuevas entregas en un fin de semana de poco consumo después de si haber ofrecido el programa los días previos o si sería un cambio en la manera de ofrecer el concurso.

Pues bien, este lunes, Mediaset ha confirmado su nueva estrategia con la emisión de 'Allá tú'. Así, la cadena anuncia que solo emitirá nuevas entregas del concurso de las cajas de lunes a viernes a partir de las 20:00 horas, por lo que el programa desaparecerá de la programación de los sábados y domingos definitivamente.

Con ello, 'Fiesta' recupera desde este pasado fin de semana su duración de cinco horas y Telecinco prescinde de la emisión de nuevas entregas de sus concursos los sábados y domingos pues 'El precio justo' también dejará su hueco al nuevo 'Visto lo visto' con Verónica Dulanto a partir del próximo sábado 11 de abril a las 13:50 horas.

Las audiencias de 'Allá tú' en el fin de semana:

Este nuevo ajuste de programación llega después de que 'Allá tú' se encuentre en su mejor momento en audiencias desde su regreso en enero y de que haya mantenido sus buenos resultados en el fin de semana con una media del 8,6% y 842 espectadores y de que el último domingo anotara su récord en fin de semana con un buen 9,6% y 901.000 espectadores. No obstante, con ello Telecinco busca optimizar sus costes.