Cambios en Telecinco: 'Allá tú' desaparece por sorpresa de la programación de este fin de semana

Los fans de 'Allá tú' que hayan sintonizado este sábado Telecinco para ver una nueva entrega del concurso presentado por Juanra Bonet se habrán llevado un gran chasco al ver que el programa no se emitía y en lugar seguía 'Fiesta'.

Así, después de casi dos meses emitiéndose de lunes a domingo, Telecinco ha decidido suprimir la emisión de 'Allá tú' este fin de semana después de haber mantenido el concurso tanto el jueves como el Viernes Santo.

De esta manera, Telecinco ha optado por alargar 'Fiesta' tanto el sábado como el domingo de 16:00 a 21:00 horas eliminando así la emisión de nuevas entregas del concurso que presenta Juanra Bonet y recuperando por tanto las cinco horas de duración del magacín de Emma García.

Se trata de un cambio imprevisto en la programación de Telecinco pues la cadena no había anunciado que dejaba de emitir el concurso las tardes de los sábados y domingos. Un movimiento que llega justo cuando el concurso que produce Gestmusic se encuentra en su mejor momento.

Y es que este Viernes Santo, 'Allá tú' se aprovechó de la ausencia de 'Pasapalabra' en Antena 3 y de 'Aquí la tierra' en La 1 para liderar su franja de emisión y marcar su segundo mejor resultado hasta la fecha con un buen 11,3% y 820.000 espectadores.

Asimismo, este reajuste coincide también con la decisión de no emitir más entregas de estreno de 'El precio justo' los sábados y domingos para dejar su hueco al estreno de 'Visto lo visto', el nuevo programa de actualidad que presentará Verónica Dulanto a partir del sábado 11 de abril a las 13:45 horas.

Así queda la programación de Telecinco los sábados y domingos: