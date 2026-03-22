Risto Mejide se despide de 'Got Talent' con su última votación tras diez años: "Te vamos a echar de menos"

Este sábado 21 de marzo, Telecinco ha emitido las últimas audiciones de la actual edición de 'Got Talent', que será la última que cuente con Risto Mejide como miembro del jurado. El publicista lleva anunciando desde el inicio de la temporada que esta será su última edición del formato, siguiendo así los pasos de Edurne, quien se despidió de 'Got Talent' tras fichar por 'La Voz Kids' en Antena 3.

Por lo tanto, este sábado, Risto Mejide se ha enfrentado a su última valoración en audiciones, antes de las semifinales y la gran final. El último aspirante en recibir la opinión del miembro del jurado más duro ha sido Enrico, cuyo nombre artístico es ABC. Este se atrevió con un número que combinaba equilibrio y acrobacias con un aro. Una actuación que gustó mucho tanto al público como al jurado.

Al tomar la palabra, el presentador de 'Todo es mentira' volvió hacer alarde de su sinceridad: "Yo lo he visto un tanto desordenado el número, entiendo que con esos tacones debe ser difícil. Lo entiendo perfectamente, entiendo la dificultad, te dificulta mucho la movilidad… pero ha salido bastante bien".

Risto Mejide da su última valoración en 'Got Talent'

Acto seguido, Risto Mejide daba su puntuación: "Es mi última valoración y es mi última votación y me había prometido a mí mismo que la última votación, pensase lo que pensase, sería un sí, así que te vas con cuatro síes", sentenció el presentador, tras lo cual, el concursante le hizo una inesperada petición.

"Como dije antes, esta disciplina muy pocos hombres se atreven a probarla y, ya que Risto me ha dado un sí, ¿le puedo pedir subir al escenario para darle un abrazo?", preguntó el participante. El publicista no se lo pensó y así lo hizo. Tras bajar del escenario, el catalán regresó a la mesa del jurado, recibiendo el apoyo de todos sus compañeros, visiblemente emocionados.

Aunque, sin duda, el momento más emotivo lo ha protagonizado Risto Mejide con Paula Echevarría, con la que se ha fundido en un largo y sentido abrazo. A continuación, el público comenzó a ovacionarle, mientras que se escuchó a alguien del equipo gritar: "Te vamos a echar de menos, Risto".