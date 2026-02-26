Este sábado se celebra la 40ª edición de los Premios Goya, una gala que suele marcar grandes datos de audiencia. Y por ello, Telecinco ha preferido no competir y guardarse una nueva entrega de 'Got Talent' para la próxima semana.

Así, por segundo año consecutivo, Telecinco opta por reposiciones para no verse afectada por los Goya. De esta manera, la cadena de Mediaset ofrecerá una entrega repetida del talent que presenta Santi Millán y pospondrá la emisión de su nuevo programa a la semana siguiente.

Esta decisión se produce en un momento en el que las audiencias de 'Got Talent' se han visto mermadas con esta nueva edición. Por ello, y teniendo en cuenta como la gala de los Goya suele congregar a mucha audiencia, Telecinco ha preferido proteger su talent show y tirar la noche con un 'Very best' del formato producido por Fremantle.

Hay que decir que el pasado año la reposición de 'Hay una cosa que te quiero decir' anotó un flojo 7.1% de share mientras que el año anterior, en 2024, optó por mantener 'Bailando con las estrellas' otorgando mínimo de temporada al talent show. Así, Mediaset prefiere ahorrar y que el mal dato de audiencia se lo lleve una reposición y no una entrega de estreno.

Queda por ver cuál será la estrategia de Antena 3 y si seguirá los pasos de Telecinco ofreciendo una reposición de 'Atrapa un millón' para evitar verse afectado por los Goya o si en cambio mantendrá el concurso de Manel Fuentes con una nueva entrega como hiciera el pasado año.

Audiencias de las últimas ediciones de los Premios Goya en La 1:

Año 2020: 26,1% y 3.598.000

Año 2021: 15,6% y 2.482.000

Año 2022: 22,9% y 2.777.000

Año 2023: 23,4% y 2.684.000

Año 2024: 23,5% y 2.359.000

Año 2025: 24,4% y 2.340.000

Audiencias de 'Got Talent' en su undécima edición

Como decimos, además este cambio en la programación de Telecinco coincide con que la undécima edición de 'Got Talent' esté anotando sus peores datos de la historia sin alcanzar el doble digito en ninguna de sus entregas y que el pasado sábado marcara su mínimo con un 8,6% y 717.000 espectadores.