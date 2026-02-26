RTVE cambia gran parte de su programación: La 1 cancela 'Informe Semanal' y 'Cine de barrio' y mueve a Pepa Bueno al sábado

La 1 de RTVE cambiará buena parte de su programación este próximo sábado, 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía y, sobre todo, ante la retransmisión de la cuadragésima edición de los Premios Goya, la gran fiesta del cine español.

En primer lugar, la mañana estará entroncada por un informativo especial de cuatro horas de duración. Conducido por Pepa Bueno, este programa dará cobertura a todos los actos que se celebren en la capital hispalense desde las 09:30 hasta las 13:30 horas; momento en el que tomará el relevo el programa 'D Corazón' con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos al frente.

Este informativo provocará que 'Audiencia abierta' con Carmen Romero no tenga espacio esta semana en la programación de La 1 de RTVE. De igual modo, también se levantarán las redifusiones de 'Viaje al centro de la tele', que suelen ser un puntal de la parrilla matutina de la cadena en el fin de semana.

Por la tarde, La 1 ha diseñado una oferta especial para calentar y arropar la ceremonia de la 40ª edición de los Premios Goya. Una gala que -recordemos- presentarán el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini desde el Auditori Forum CCIB de Barcelona, el lugar escogido este año para celebrar la noche más importante de nuestra industria cinematográfica.

Así, después de la primera edición del 'Telediario', se emitirá 'Campeonex', la secuela de 'Campeones' protagonizada por Elisa Hipólito, Jesús Vidal, Gloria Ramos, Brianeitor, Sergio Olmo, Fran Fuentes, Jesús Lago, entre otros; y 'Thi Mai, rumbo a Vietnam', una cinta protagonizada por Carmen Machi, Dani Rovira, Adriana Ozores, Aitana Sánchez-Gijón y Pedro Casablanc.

Posteriormente, tras la emisión de sendos largometrajes y al filo de las 19:30 horas, La 1 de RTVE ofrecerá la clásica Alfombra Roja de los Goya con la llegada de todos los invitados en directo. Como es habitual, Carlos del Amor y Elena Sánchez serán los encargados de comandar esta retransmisión, que supone la antesala de una ceremonia que arrancará a las 22:00 horas.

Entremedias, habrá una versión más extendida del 'Telediario 2', de 21:00 a 21:55 horas, en la que también se prestará especial atención a la previa de una gala que se prolongará, según marca la guía de programación de La 1, hasta las 01:15 horas de la madrugada. Después de la misma, se emitirá la película 'Cinco lobitos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Laia Costa y Susi Sánchez.

En consecuencia, La 1 de RTVE dará descanso esta semana tanto a 'Cine de barrio' como a 'Informe Semanal'. Al igual que sucederá con 'Audiencia abierta', ambos dos formatos míticos del fin de semana desaparecerán totalmente de la parrilla.

Así queda la programación de La 1 de RTVE este próximo sábado: