Enésimo cambio de programación en RTVE con 'Cifras y Letras', que se mueve de franja de emisión este viernes

La semana pasada, La 2 dio descanso a 'Cifras y letras' emitiendo solamente una reposición por la retransmisión de la gala drag del carnaval de Gran Canaria. Esta semana, el concurso de Aitor Albizua regresa a la parrilla pero con cambio sustancial de horario.

Así, La 2 anuncia que ofrecerá una nueva entrega de 'Cifras y letras' entre las 21:15 y las 21:45 horas en el horario habitual de la reposición, pues justo después ofrecerá en simulcast la primera entrega de 'Trivial Pursuit' en La 1 y en La 2. Por tanto, se suprimirá el programa repetido y se adelantará media hora el de estreno.

Y es que TVE ha decidido dar un nuevo giro a su estrategia de programación con su concurso recién estrenado intentando relanzar sus datos de audiencia, ya que el formato presentado por Egoitz Txurruka no termina de arrancar.

De esta manera, La 2 emitirá en simulcast con La 1 la primera entrega de 'Trivial Pursuit' a las 21:45 horas justo después de 'Cifras y letras'. Posteriormente, la cadena principal seguirá emitiendo tres nuevas entregas del concurso basado en el juego de mesa mientras que La 2 continuará con su parrilla habitual de prime time con 'Plano general' e 'Historia de nuestro cine'.

Con esta nueva maniobra, TVE habrá emitido 12 entregas de 'Trivial Pursuit' en apenas tres semanas, pues cabe recordar que en su estreno lanzó tres entregas y la semana pasada apostó por cinco entregas en maratón mientras que esta semana serán cuatro programas los que emitan. Por ahora, el concurso acumula una media del 7,6% y 667.500 espectadores.

Así queda la programación de La 2 para este viernes 27 de febrero: