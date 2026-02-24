TVE se moviliza con 'Trivial Pursuit' ante su batacazo: Inesperada maniobra en la programación de La 1 y La 2

Tras estrenar hace dos semanas 'Trivial Pursuit' en el prime time de La 1 a modo de evento aprovechando el 35 aniversario de 'Cifras y letras' y ofrecer un maratón de su nuevo concurso con Egoitz Txurruka la semana pasada; RTVE mantendrá su apuesta por este nuevo formato para el prime time de los viernes aunque con nueva estrategia.

Y es que aunque 'Trivial Pursuit' no está funcionando en audiencias, TVE quiere seguir insistiendo y dándole una nueva oportunidad en el prime time aprovechando que el mes de febrero ya está prácticamente finiquitado en lo que a audiencias se refiere.

Pero tras ofrecer cinco programas de estreno la semana pasada en La 1 adelantando su emisión a las 21:45 horas, esta semana la cadena pública mantendrá su horario pero con un cambio. Y es que el concurso se emitirá al principio en simulcast tanto en La 1 como en La 2.

Después, La 1 continuará ofreciendo tres nuevas entregas de 'Trivial Pursuit' en su prime time. Además, La 2 ofrecerá una entrega de estreno de 'Cifras y letras' justo antes de empezar a emitir el concurso de Egoitz Txurruka, lo que hará que el nuevo programa del concurso de Aitor Albizua adelante su horario emitiéndose en lugar de su habitual reposición.

Asimismo, para tratar de seguir conquistando a nuevos públicos, como novedad, el programa presentado por Egoitz Txurruka “Txurru” introducirá a partir de esta semana nuevos desafíos musicales que se sumarán a sus pruebas clásicas.

Cabe señalar que la semana pasada, TVE ya intentó probar 'Trivial Pursuit' en La 2 con reposiciones tanto antes de 'Saber y ganar' como antes de 'Cifras y letras' quizás con la intención de testar cómo funcionará el concurso en La 2 haciendo tándem con sus concursos más consolidados.

Audiencias de 'Trivial Pursuit' en La 1:

Programa 1 (13/02/2026 a las 22:48 horas): 7,8% y 838.000 espectadores

Programa 2 (13/02/2026 a las 23:33 horas): 7,9% y 680.000 espectadores

Programa 3 (13/02/2026 a las 00:17 horas): 7,9% y 509.000 espectadores

Programa 4 (20/02/2026 a las 21:45 horas): 8,5% y 959.000 espectadores

Programa 5 (20/02/2026 a las 22:32 horas): 7,3% y 818.000 espectadores

Programa 6 (20/02/2026 a las 23:14 horas): 6,9% y 650.000 espectadores

Programa 7 (20/02/2026 a las 23:57 horas): 7% y 510.000 espectadores

Programa 8 (20/02/2026 a las 00:39 horas): 7,8% y 376.000 espectadores

Audiencias de las reposiciones de 'Trivial Pursuit' en La 2: