RTVE toma medidas con la continuidad de 'Trivial Pursuit' en su programación tras el tropiezo de su estreno en La 1

TVE apostó la semana pasada por emitir una noche especial bajo el nombre de "Aprende jugando" con el salto de 'Cifras y letras' de La 2 a La 1 aprovechando el 35 aniversario del concurso que presenta Aitor Albizua y el estreno de 'Trivial Pursuit' con Egoitz Txurruka.

La incógnita estaba en qué pasaría con 'Trivial Pursuit' pues desde TVE no habían confirmado cuál sería su estrategia de emisión con este concurso que estaba previsto para emitirse en su tarde antes de comprobar el gran éxito tanto de 'Directo al grano' como de 'Malas Lenguas'.

Y más después de que la estrategia de la semana pasada no surtiera efecto pues el estreno de 'Trivial Pursuit' en la noche de los viernes fue bastante discreto anotando un 7,9% y 838.000 espectadores, un 7,9% y 680.000 espectadores y un 7,9% y 509.000 espectadores en su triple entrega de estreno.

Pues bien, pese a estos pobres datos, TVE quiere seguir dando una oportunidad a 'Trivial Pursuit' en el prime time de La 1 y mantendrá en emisión el concurso de Egoitz Txurruka este viernes. Lo hará eso sí con un cambio significativo y es que el programa comenzará a las 21:45 horas, es decir una hora antes, pues esta vez no le acompañará 'Cifras y letras'.

🎲 ¡ Juguemos al 'Trivial Pursuit' con "Txurru"!



🎲 ¡Hazte con todos los quesitos !



🎲 'Trivial Pursuit', este viernes, 20 de febrero, a las 21:45h en @La1_tve.



⭕️ https://t.co/SuwHWAVWOU pic.twitter.com/9VrSF3mjzo — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 18, 2026

De hecho, este viernes, los fans de 'Cifras y letras' no podrán disfrutar de una nueva entrega del concurso pues en La 2 en su horario habitual emitirá la gala drag del Carnaval de Canarias, aunque sí que emitirá su reposición diaria de 21:00 a 21:45 horas.

Más allá de su adelanto de horario, cabe decir que La 1 ha decidido emitir 'Trivial Pursuit' en maratón pues ofrecerá cinco nuevas entregas entre las 21:45 y la 1:25 horas. Es decir, en solo dos semanas, la cadena pública habrá emitido ocho entregas de su nuevo concurso basado en el mítico juego de mesa acelerando así su ritmo de emisión.

Con ello, 'Trivial Pursuit' se volverá a enfrentar cara a cara con 'El desafío' en Antena 3, con El Blockbuster de Cuatro, con 'De Viernes' en Telecinco y con la noche de actualidad de La Sexta con el tándem 'La Sexta Columna' y 'Equipo de investigación'.

