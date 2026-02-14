RTVE pincha en audiencias ante su evento de programación en La 1 con 'Cifras y Letras' y 'Trivial Pursuit'

La 1 de RTVE sufrió un gran tropiezo en audiencias este viernes con su programación especial por el 35 aniversario de 'Cifras y letras', que de forma excepcional saltó de La 2 a La 1 y que actuó de telonero del estreno de 'Trivial Pursuit'; el nuevo concurso de la corporación pública presentado por Egoitz Txurruka.

Bajo la marca 'Aprende jugando', la cadena principal de RTVE ofreció dos entregas del formato conducido por Aitor Albizua en La 2. Acto seguido, lanzó 'Trivial', la adaptación del célebre juego de mesa, con el objetivo de testar su rendimiento antes de determinar en qué cadena va a acabar finalmente.

Y es que, pensado para las tardes, 'Trivial Pursuit' todavía no tiene ni cadena ni franja de emisión concreta. RTVE ha mareado en sus promos durante las últimas semanas y la incógnita se mantiene. No obstante, tras el resultado de audiencia de su puesta de largo en la noche del viernes, todo parece indicar que en La 1 no tendrá más recorrido.

Y es que, a pesar de las buenas críticas a nivel general, las dos emisiones de 'Trivial Pursuit' que anoche programó el canal se saldaron con un 7,9% de cuota de pantalla cada una y con 838.000 y 509.000 espectadores respectivamente.

Es conveniente puntualizar que, además de no ser un día adecuado para lanzar un producto de estas características, el segundo episodio se ofreció enteramente en la franja de late night, lo cual tampoco ayudó a que las cifras cosechadas fueran mejores.

🧀 El estreno de #TrivialPursuit en el prime time de @La1_tve promedia un 7.9% de share y 679.000 espectadores



🧀 Presentado por el maravilloso Egoitz Txurruka, el concurso promedia un 49.3% de fidelidad y llega a los 2.6 millones de contactos únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/TmyXLTvx1H — Dos30' (@Dos30TV) February 14, 2026

Antes, La 1 de RTVE albergó dos entregas de 'Cifras y letras' que tampoco anotaron boyantes registros de audiencia con un 8,9% y un 6,9% de share. La primera sí logró alcanzar e incluso rebasar la barrera del millón de televidentes (1.023.000), pero el segundo programa perdió seguimiento de manera notable (792.000). En total, las dos capítulos promediaron un flojo 7,9%.

🔡 El programa especial aniversario de #CifrasYLetras se quedó anoche con el 7.9% de share y conquistó a 911.000 espectadores de media



🔡 Gran fidelidad para @CifrasLetrasTVE que se eleva hasta el 52.4% en su doble emisión de anoche en La1#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/GIJXBjDIhp — Dos30' (@Dos30TV) February 14, 2026

Frente a este pinchazo con su noche temática de concursos, 'El Desafío' volvió a reeditar el liderazgo con una nueva gala en Antena 3. Eso sí, con un importante retroceso, pues descendió a un 12,9% de cuota con 1,2 millones de espectadores. Por su parte, 'De Viernes' ocupó la segunda plaza en Telecinco con un 11% y algo más de 900 mil fieles de media.