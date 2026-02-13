El público dicta esta sentencia al estreno del concurso 'Trivial Pursuit' en TVE con una queja muy repetida

TVE ha apostado este viernes por una noche temática de concursos con la celebración del 35 aniversario de 'Cifras y letras', que por un día ha saltado de La 2 a La 1, y con el estreno de 'Trivial', el nuevo concurso presentado por Egoitz Txurruka.
Un evento de programación bajo la marca "Aprende jugando" que ha servido para celebrar el éxito de 'Cifras y letras', el concurso que conduce Aitor Albizua en el access prime time de La 2 y que cerró el mes de enero con una media de 712.000 espectadores y un 5,5% de cuota y con 1.214.000 contactos, su segundo mejor dato histórico mensual en espectadores únicos.
Pero además con esta noche especial, La 1 ha calentado la llegada de 'Trivial Pursuit', la adaptación del célebre juego de mesa con Egoitz Txurruka como presentador, y cuya emisión sigue siendo una incógnita una vez tenga su puesta de largo este viernes en el prime time de la cadena pública.
La mecánica se desarrolla sobre un gigantesco tablero de juego, donde los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las distintas categorías para ganar quesitos y llegar al centro antes que sus rivales. Cada episodio es una batalla de ingenio, rapidez y estrategia, en la que el conocimiento es la mejor arma para avanzar casilla a casilla.
El estreno de 'Trivial Pursuit' ha sido en su mayoría alabado por la audiencia en redes sociales. Así, son muchos los espectadores que han celebrado que TVE siga apostando por concursos como este. Además algunos también han aplaudido la elección de Egoitz Txurruka como presentador.
No obstante algunos espectadores si que han puesto alguna pega al programa. Algunos no terminan de comprar a 'Txurru' de presentador mientras otros destacan la caótica realización.
Pero si ha habido una crítica muy repetida es lo fácil que son muchas de las preguntas del programa. Es más lo que más ha llamado la atención es como en su primer programa han entregado el bote de 25.000 euros por lo fáciles que eran todas las preguntas.
