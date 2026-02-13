El público dicta esta sentencia al estreno del concurso 'Trivial Pursuit' en TVE con una queja muy repetida

TVE ha apostado este viernes por una noche temática de concursos con la celebración del 35 aniversario de 'Cifras y letras', que por un día ha saltado de La 2 a La 1, y con el estreno de 'Trivial', el nuevo concurso presentado por Egoitz Txurruka.

Un evento de programación bajo la marca "Aprende jugando" que ha servido para celebrar el éxito de 'Cifras y letras', el concurso que conduce Aitor Albizua en el access prime time de La 2 y que cerró el mes de enero con una media de 712.000 espectadores y un 5,5% de cuota y con 1.214.000 contactos, su segundo mejor dato histórico mensual en espectadores únicos.

Pero además con esta noche especial, La 1 ha calentado la llegada de 'Trivial Pursuit', la adaptación del célebre juego de mesa con Egoitz Txurruka como presentador, y cuya emisión sigue siendo una incógnita una vez tenga su puesta de largo este viernes en el prime time de la cadena pública.

La mecánica se desarrolla sobre un gigantesco tablero de juego, donde los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las distintas categorías para ganar quesitos y llegar al centro antes que sus rivales. Cada episodio es una batalla de ingenio, rapidez y estrategia, en la que el conocimiento es la mejor arma para avanzar casilla a casilla.

El estreno de 'Trivial Pursuit' ha sido en su mayoría alabado por la audiencia en redes sociales. Así, son muchos los espectadores que han celebrado que TVE siga apostando por concursos como este. Además algunos también han aplaudido la elección de Egoitz Txurruka como presentador.

Qué ganas tenía de que empezara #TrivialPursuit. Por ahora me está gustando mucho la mecánica, muy dinámica. — Juanan.Net (@JuananPuntoNet) February 13, 2026

Buen inicio de #TrivialPursuit — Gil Jumbert (@Gijumb) February 13, 2026

Pf me está encantando el estreno de #TrivialPursuit, es súper dinámico 🤩

Aunque es cierto que Egoitz, el presentador, tiene que soltarse todavía un poquito — Luis (@luisquintela_) February 13, 2026

La sintonía de la primera prueba mola mucho. #TrivialPursuit — Lex_Light (An Adorable Peculiar Bear Witch) (@LexLight1) February 13, 2026

Me esta gustando mucho!!! El presentador Txurru es un gran acierto!!! #TrivialPursuit — JL (@Joselui98703712) February 13, 2026

Bastante chulo el programa , dinámico y una cara nueva como presentador . Muy Way !!!!!’ #TrivialPursuit — Ines Cesario (@Nanaicukas) February 13, 2026

Pues me está gustando mucho el primer programa, todo lo que tenga que ver con este tipo de concursos siempre es bien. Hacen mucha falta para entretenerse y aprender 😁 #TrivialPursuit — María Leiva (Escritora) (@MariaLeivag) February 13, 2026

Gracias @scalderonduran ❤️ por este programa!!!! Me esta encantado, dinámico, fresco y el presentador es un 10!!!#TrivialPursuit — JL (@Joselui98703712) February 13, 2026

#TrivialPursuit

Personalmente me gusta este Formato para un viernes por la noche, después de un partido de Euroleague ganemos o perdamos, necesito un formato tranquilo como este, un presentador con voz imponente, muy solvente y muy entretenido... — CÉSAR REY (@CesarReyMadrid) February 13, 2026

Buen fichaje. Y buen programa, a ver si coge más dinamismo con el tiempo. Pero ya tienen un espectador fijo 🙋🏻‍♂️#TrivialPursuit — Josete (@JoseteCarax) February 13, 2026

Me encanta el juego, me encanta el programa y me chifla el presentador, que cosa más bonicaaaaa 😍#TrivialPursuit — Victoria Eva (@Vivishima) February 13, 2026

Genial el programa #TrivialPursuit Divertido y educativo. 👏👏👏 — Andrea Benavides (@andben88) February 13, 2026

Estaría bien que el presentador se animara a explicar un poco más las soluciones en #TrivialPursuit. Elena Herraiz en #CifrasYLetras lo hace genial.

Buen combo para un viernes noche. — José Luis Manzano B. (@EvanescenteH) February 13, 2026

Me ha gustado mucho #TrivialPursuit, por lo tanto que habíamos jugado y hecho concurso. Quizás el premio se podría repartir más, pero muy dinámico y entretenido! — Gil Jumbert (@Gijumb) February 13, 2026

Es un acierto total #TrivialPursuit de @rtve, entretenimiento familiar y cultura. Ojalá la audiencia responda y se mantenga en el prime time de La 1, @Josepablo_ls. Gran sorpresa Txurru como presentador: dinámico, divertido y con energía, de diez. pic.twitter.com/MOmRUtqG5q — Juan José Reyes (@juanjoreyesfm) February 13, 2026

Me está gustando mucho #TrivialPursuit es rápido y ameno y además hace que te piques intentando responder las preguntas 👏🏼👏🏼👏🏼 — PACK INDIVISIBLE 💥 (@fadiadefalles) February 13, 2026

No obstante algunos espectadores si que han puesto alguna pega al programa. Algunos no terminan de comprar a 'Txurru' de presentador mientras otros destacan la caótica realización.

Pero si ha habido una crítica muy repetida es lo fácil que son muchas de las preguntas del programa. Es más lo que más ha llamado la atención es como en su primer programa han entregado el bote de 25.000 euros por lo fáciles que eran todas las preguntas.

El programa no está mal, pero tiene muchas más posibilidades... Para empezar con un presentador con algo más de chispa y carisma. #TrivialPursuit — Milcetic (@Milceticex) February 13, 2026

Le falta un pelín más de chispa pero me está gustando! #trivialpursuit — nere🦋💜 (@Nerea7058_) February 13, 2026

Pufff.. que mareo me estoy pillando con tanto cambio de imagen, el programa mola pero la realización deja que desear #TrivialPursuit — H.Volar (@H_Volar) February 13, 2026

Que alguien le diga al realizador que se relaje un poco, los planos de medio segundo te sacan del programa #TrivialPursuit — Shulapapa (@shulapapa) February 13, 2026

No me gusta nada el juego. #TrivialPursuit — Nancy (@mariairibarne97) February 13, 2026

Que un concurso de cultura se decida, con preguntas tan relativamente fáciles, con la rapidez de un pulsador, es un programa evidentemente fallido, una pena #TrivialPursuit — Ruben Bakala (@rubenlucus) February 13, 2026

Que me alegro un montón por la chica que ha ganado,pero esto está más preparao que un plato del Diverxo… #TrivialPursuit pic.twitter.com/KJq6BdUZbj — ana🎈 (@anainestta) February 13, 2026

solo he visto la ronda final asi que no sé como ha sido llegar hasta ahi, pero madre mia que 25.000€ más fáciles. La ronda final de Atrapame si puedes, por ejemplo es más complicada. #TrivialPursuit — Reme ۞💚 (@reme_roman) February 13, 2026

Qué ronda final tan fácil. Se nota que era el primer programa. #trivialpursuit — . (@x6283692749) February 13, 2026