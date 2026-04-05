Telecinco retira 'First Dates' de su programación ante el estreno de 'La Isla de las Tentaciones 10', que ya tiene fecha

'La sombra de la tentación' ya tiene fecha de estreno oficial. Telecinco no ha esperado más y ha confirmado que la décima temporada de 'La Isla de las Tentaciones' verá la luz el próximo lunes 13 de abril, repitiendo la fórmula de una triple cita semanal que se completará con emisiones los martes y miércoles.

Esta edición aterriza en la programación del canal de Mediaset apenas tres meses después del final de la novena, que concluyó el 21 de enero con el último debate protagonizado por Almudena, Darío y Borja; el trío que ahora se encuentra en otra isla, la de 'Supervivientes'.

Existían dudas sobre si los capítulos de 'La Isla de las Tentaciones 10' arrancarían a las 23:00 horas a causa de 'First Dates', que se emite en la franja del access prime time de Telecinco de lunes a miércoles, o si se conservaría la hora de inicio (21:45 horas) de 'Tentaciones 9'.

Finalmente, la cadena ha optado por el segundo escenario, el de ofrecer los episodios a las 21:45 horas los lunes, martes y miércoles, lo que implica que el dating show conducido por Carlos Sobera se retira de la programación de Telecinco a partir del próximo 13 de abril y regresa de nuevo a Cuatro, su canal original.

‍LA SOMBRA DE LA TENTACIÓN HA LLEGADO



Estreno de #LaIslaDeLasTentaciones: lunes 13 a las 21:45h en #Telecinco, CON TRIPLE CITA SEMANAL: lunes, martes y miércoles 💥#RumboALasTentaciones1 ya disponible en #MediasetInfinity y el 2 se estrena lunes 6 ♾️ https://t.co/vWkErwXTkk pic.twitter.com/lpzJrhXVS1 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 5, 2026

Además de concretarse la fecha de estreno, Tele5 ya ha compartido un amplio avance de lo que nos deparará la nueva tanda de episodios de 'La Isla de las Tentaciones', aprovechando el escaparate de 'Supervivientes 2026'.

Por otro lado, Telecinco ha puesto cara y nombre a todos los tentadores y tentadoras que formarán parte de la prueba de amor más exigente de la televisión y que harán jaque a las parejas participantes, cuya identidad también se conoce.

Con 'La isla de las tentaciones 10', que por primera vez convivirá con 'Supervivientes' en la parrilla, Telecinco busca auspiciar a toda costa sus resultados de audiencia en meses de alta inversión publicitaria (de abril a junio); y lo hará recurriendo a los dos únicos buques insignia que actualmente posee: el concurso de supervivencia y el reality de parejas.

Está por ver cómo le resulta esta arriesgada estrategia que implica sobreexplotar un activo tan fundamental en su catálogo de ofertas como 'La Isla de las Tentaciones'. Dos ediciones en menos de medio año puede pasar factura al formato. Ese desgaste ya lo pudimos comprobar en 2022 y 2023 cuando se enlazaron la quinta y la sexta temporada de forma igualmente consecutiva.