Lista completa de las cinco parejas de 'La Isla de las Tentaciones 10' y su explosivo avance con un trío

'La isla de las tentaciones' ya calienta motores en Telecinco. Por el momento se desconoce la fecha exacta en que se estrenará la décima edición de uno de los realities estrellas de la televisión, pero la cadena de Mediaset ha anunciado que arrancará "muy pronto". De hecho, ya ha dado a conocer a los solteros, las solteras y las parejas que concursarán.

En el vídeo promocional Sandra Barneda, que volverá a ejercer como presentadora, informa que "cinco nuevas parejas aguardan para poner a prueba su relación". Todos ellos se preparan para vivir la experiencia en República Dominicana y comprobar si sus historias de amor son tan fuertes como se piensan o si, por el contrario, caerán en la tentación con alguno de los solteros de la edición.

A partir del 6 de abril podremos a conocer más a fondo a cada pareja en el programa exclusivo de Mediaset Infinity 'Rumbo a la isla de las tentaciones 2' después de haber lanzado la primera entrega en la que pudimos conocer mejor a los 16 solteros y solteras de esta edición.

Las cinco parejas oficiales de 'La isla de las tentaciones 10'

Luis y Julia

Luis tiene 27 años y Julia tiene 29 años. Ambos son de Alicante y llevan un año juntos.

Álex y Ainhoa

Tienen una relación desde hace un año y medio. Álex tiene 23 años y Ainhoa también y ambos son de Ibiza.

José y Nerea

José, de Valencia y con 35 años y Nerea, de Madrid y con 27 años llegan a 'La isla de las tentaciones' a poner a prueba su relación de un año.

Atamán y Leila

De Gran Canaria. Atamán, de 27 años y Leila, de 28 años quieren ver si su amor es verdadero después de compartir una relación de 11 años.

Christian y Mar

4 años de relación llevan Christian, de 29 años, y Mar, de 24 años, siendo ambos de Palma de Mallorca.

Un trío, muchas fugas y una tele al suelo en el avance de esta edición de 'La Isla de las Tentaciones'

Telecinco lanzó este domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras' un amplio avance de la décima edición de 'La isla de las tentaciones'. "La mayor batalla del amor está a punto de comenzar. Tan solo unos meses después, sobre el mismo lugar en el que los principios pueden marcar sus finales, una poderosa sombra roja irrumpe por primera vez en toda su extensión. Un reino invadido por oscuras sombras de tentación en busca del mayor de los tesoros: el amor", comienza diciendo Sandra Barneda en el tráiler.

"Pero ese amor no es el suyo, al menos de momento, porque cinco nuevas parejas llegan dispuestas a demostrar que sus relaciones son invencibles y que no hay tentación capaz de poner fin a sus sueños. Con más miedos, con más inseguridades que nunca, empezará la batalla más dura de sus vidas. Y como en una oscura pesadilla, la tentación les envolverá con su sombra hasta eclipsar su confianza", sentencia.

Todo mientras se ve aparecer a todos los solteros y solteras ataviados con una túnica roja. Tras ello, el programa muestra en un avance algunas de las imágenes explosivas que podremos ver a lo largo de esta décima edición de 'La isla de las tentaciones' con numerosas fugas y carreras por la arena y la playa, muchas lágrimas en las hogueras y una de las chicas tirando una televisión al suelo de la ira de las imágenes que ha visto al más puro estilo de lo visto con la tablet en la última edición.

Además también se ven imágenes de lo que parece ser un trío entre uno de los chicos y dos de las solteras. "Carreras desesperadas, una revolución en un reino de sentimientos en el que, a pesar de las sombras, encontrarán la respuesta a la gran pregunta: ¿Están junto al amor de sus vidas? La sombra de la tentación ha llegado. Bienvenidos a La isla de las tentaciones", termina diciendo Sandra Barneda.