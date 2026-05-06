Terremoto en Telecinco: 'La Isla de las Tentaciones' suspende su plan de emisión actual y 'First Dates' vuelve al access

Mediaset ha anunciado que 'First Dates' regresa al access prime time de Telecinco a partir de la próxima semana después de ser retirado y reformulado en un único 'prime time' hace casi un mes para hacer hueco a 'La Isla de las Tentaciones 10'.

Así, el grupo de comunicación aplica un nuevo giro a la programación de su canal principal al devolver el dating show de Carlos Sobera a su franja original y al suspender el plan de emisión actual del reality de parejas conducido por Sandra Barneda.

Este movimiento implica una buena noticia para los seguidores de 'First Dates', que tendrán de vuelta el formato de lunes a miércoles a las 21:45 horas; y una muy mala para los fans de 'La Isla de las Tentaciones', que se quedan, por tanto, sin la consolidada triple entrega semanal en un horario de inicio tan favorable como las 21:45 horas.

Mediaset España explica que 'La Isla de las Tentaciones' pasará a emitirse solo los lunes y los miércoles a partir de las 23:00 horas, abandonando así su horario conciliador y quedando relegado al tardío 'prime time'. Una arriesgadísima decisión después de haber habituado al público a consumir el reality más de una hora antes.

Así quedan configurados el access prime time y el prime time de Telecinco a partir del próximo lunes 11 de mayo:

Lunes: 21:45 horas - 'First Dates' / 23:00 horas - 'La Isla de las Tentaciones'

Martes: 21:45 horas - 'First Dates' / 23:00 horas - 'Supervivientes. Tierra de Nadie'

Miércoles: 21:45 horas - 'First Dates' / 23:00 horas - 'La Isla de las Tentaciones'

Jueves: 21:45 horas - 'Supervivientes'

Viernes: 21:45 horas - '¡De Viernes!'

Sábado: 22:00 horas - 'Hay una cosa que te quiero decir'

Domingo: 22:00 horas - 'Supervivientes. Conexión Honduras'