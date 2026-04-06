Mediaset revoluciona su programación: Mantiene 'Horizonte Diario' y 'First Dates' desaparece del access y se reduce a un prime time

Mediaset sorprendía este domingo al anunciar el estreno de la décima edición de 'La isla de las tentaciones' para la próxima semana. En concreto, el reality presentado por Sandra Barneda se emitirá de lunes a miércoles a partir de las 21:45 horas dejando en el aire el futuro de 'First Dates' y si afectaría a la emisión de 'Horizonte' en Cuatro.

Con ello, Mediaset repite la fórmula que tan buen resultado le dio con la novena edición de 'La isla de las tentaciones' hace solo tres meses. Así, el reality producido por Cuarzo Producciones se emitirá los lunes en access prime time y prime time mientras que los martes y miércoles únicamente contará con dos entregas en access prime time.

Este movimiento conllevará a que 'First Dates' desaparezca del access prime time diario de Telecinco tres meses después tras haberse consolidado poco a poco en esta complicada franja compitiendo contra 'El Hormiguero', 'La Revuelta', 'Horizonte' y 'El Intermedio'.

'First Dates' se convierte en formato semanal y 'Horizonte' se mantiene en el access de Cuatro

No obstante, 'First Dates' si que se mantendrá en la programación de Telecinco pero ahora reconvertido en formato semanal. Y es que tal y como ha verificado El Televisero, el dating show producido por Warner ITVP será la oferta principal de la cadena en el prime time del miércoles bajo la marca 'First Dates Gourmet' después de ofrecerse dos especiales en las últimas semanas.

ℹ️Así queda configurado el access prime time y el prime time de @telecincoes a partir de la próxima semana coincidiendo con el estreno 'La Isla de las Tentaciones 10' pic.twitter.com/RSuLCo0ydM — Mediaset España (@mediasetcom) April 6, 2026

En este sentido, hay que recordar que Telecinco optó por sustituir la serie 'Pura Sangre' por un especial de 'First Dates' por su décimo aniversario y que anotó un 10,8% y 653.000 espectadores. Esta semana, la cadena repitió la fórmula con el dating show marcando un 10,6% y 749.000 espectadores repartiéndose el liderazgo con 'Top Chef'.

La otra gran incógnita sobre el futuro de 'Horizonte' en el access de Cuatro también ha sido resuelta. Y es que el formato de Iker Jiménez se mantendrá de forma intacta a diario de lunes a miércoles y los jueves mantendrá su emisión durante toda la noche.

Así queda la programación de Telecinco a partir de la próxima semana