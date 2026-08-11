David Bisbal vive de primera mano el terremoto en Colombia antes de la final de 'OT USA', que acabó con un error garrafal

'Operación Triunfo Estados Unidos', del que el cantante español David Bisbal ha sido miembro del jurado, llegó a su fin este lunes, 10 de agosto. El fiasco del programa en audiencias ha acelerado su desenlace en una final, que no ha estado exenta de polémica. Además, la Academia, ubicada en Bogotá, sufrió las consecuencias del devastador terremoto de Colombia, que ya ha dejado más de un centenar de fallecidos.

El seísmo obligó a evacuar la Academia de 'OT USA'. Un momento de máxima tensión que los seguidores pudieron ver en directo a través del Canal 24 Horas. Mientras los concursantes daban una de sus últimas clases previa a la final, el suelo empezó a moverse e inmediatamente se les dio orden de abandonar el inmueble. Aunque por fortuna nadie resultó herido, el susto en todos ellos fue considerable.

🚨 FINALISTAS de OT USA son EVACUADOS por el TERREMOTO en COLOMBIA. pic.twitter.com/bArWuOmnLK — ‎rs10 (@rafalozzz) August 10, 2026

El mismo susto que se llevó David Bisbal, miembro del jurado del talent musical americano. Mientras grababa un vídeo para sus redes sociales, donde informaba de la final de esa noche, el techo del hotel donde se encontraba empezó a temblar. "Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío. Puta madre… Por favor, virgencita", se le escucha decir, nervioso, al almeriense, mientras se ve cómo la lámpara se movía sin parar.

Horas más tarde, David Bisbal grabó un nuevo vídeo dirigiéndose directamente a sus seguidores para explicar cómo se encontraba: "Lo cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá ha sido un poco de pánico al principio, pero ya me di cuenta enseguida que después de un minuto aproximadamente todo acabó, empezaron a sonar un montón de alarmas por protocolo de otros edificios colindantes al mío".

😰🙏 David Bisbal vive momentos de angustia durante sismo en Colombia



El cantante español David Bisbal compartió en redes sociales cómo vivió el fuerte movimiento telúrico mientras se encontraba en Colombia.



En medio de la sacudida, el artista comenzó a rezar mientras grababa… pic.twitter.com/b9efh4eWcB — Fabián Gómez Hdez (@fabiangomezh) August 11, 2026

David Bisbal manda un mensaje a todos los afectados por el terremoto de Colombia

Además, contó que "por suerte en Bogotá no ha sucedido nada, pero ya habéis visto la magnitud de este desastre natural, que en Cali y en otras provincias del interior de Colombia ha sido muy fuerte. Desde aquí quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas". "Obviamente estamos todos con el corazón en un puño. Así que os mando un abrazo muy fuerte y vamos a estar informando también acerca de las ayudas", concluyó el cantante.

A pesar de lo ocurrido, Telemundo no canceló la gala final, que acabó con un fallo garrafal. Los cinco concursantes que luchaban por hacerse con el triunfo defendieron sus temas. La quinta posición fue para Frankie. Leslie se tuvo que conformarse con la cuarta, y Lalah con la tercera, dejando a Wandy y Karol con posibilidades de ganar. Fue entonces cuando se produjo una pifia histórica.

Antes de dar el nombre del ganador, tanto el público presente en el plató como la audiencia del programa pudieron ver que la presentadora tenía a sus pies el cheque para el ganador, en el que se podía leer el nombre de Wandy. David Bisbal pareció darse cuenta del error y, segundos después, el cheque estaba boca abajo en el suelo del escenario. Pero ya era tarde, y muchos espectadores se habían dado cuenta de quién era el ganador antes de que se diera su nombre. El error no tardó en viralizarse por las redes sociales.