Chenoa destapa toda la verdad de la famosa cobra del reencuentro de 'OT' y el mensaje que le envió Bisbal

Nueve años han tenido que pasar para que Chenoa, cansada de la polémica, se pronuncie sobre la supuesta 'cobra' que le habría hecho David Bisbal durante el concierto reencuentro de la primera edición de 'Operación Triunfo'. El recital, que se celebró en el Palau Sant Jordi de Barcelona en octubre de 2016, se emitió en directo por la 1 de TVE con motivo del quince aniversario de aquella mítica edición de 'OT'.

Ahora, nueve años después, Chenoa ha explicado la verdad de aquel confuso momento. E incluso ha desvelado el mensaje que le envió el almeriense tras todo el revuelo causado. La mallorquina se ha pronunciado en una entrevista que le ha realizado el también extriunfito Miki Núñez en el 'podcast de final de mes', donde el catalán ha compartido con su invitada algunas preguntas de los oyentes.

"¿Cuánto pagarías por borrar la 'cobra' de Internet?", leyó la presentadora de 'OT 2025', visiblemente sorprendida por la cuestión. Sin embargo, ni corta ni perezosa, procedió a abordar la polémica que la ha perseguido en esta década. "A ver, vamos a aclarar este momento", comienza diciendo, antes de explicar qué sucedió realmente: "Hay un plano, que Tinet Rubira puede enseñar porque él lo puso, donde esto no pasó".

"¿Es IA?", quiso saber, de forma irónica, el cantante. A lo que ella dejó claro que en absoluto: "No, no. Es efecto". "Tenía aquí (dijo señalándose en la mejilla), yo le limpié así, fui a hacerle así y el otro se asustó, porque bueno… Ya está. Y se asustó, ya está. Eso es todo lo que pasó. ¡Pesados, que sois muy pesados! Son cosas normales, que en una situación normal dices 'uy, ay, ay', pero aquí se agrandó y cuando vi ya todo el percal que se lío…", prosiguió Chenoa, mostrando su hartazgo.

Chenoa desvela el mensaje que le envió Bisbal tras la polémica

La artista desveló que Bisbal le envió un mensaje tras el revuelo que se armó tanto en redes sociales como en todos los programas televisivos cuyos debates analizaron minuciosamente ese momento. "Aparte, que sepas que David me escribió para decirme: 'Perdona, ya lo he intentado aclarar'. Le digo: 'Tarde'. Claro tío…", explica la presentadora, reconociendo que ya no hace esfuerzos para aclararlo: "Te lo explico a ti porque, mira, estoy a gusto. Pero es que ni lo explico. Que sí, que sí…".

"No me apetece. Me da mucha pereza todo lo que se refiere a que siempre nosotras somos las tontas del bote que no nos enteramos de nada, ya está bien. ¡Pesados!", sentenció Chenoa, quien se llevó una gran ovación del público presente en el estudio donde se hace el podcast.

El viral momento tuvo lugar durante el concierto reencuentro de 'OT 1' celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 31 de octubre de 2016. Una de las actuaciones más esperadas de la noche fue la de Bisbal y Chenoa con su mítico 'Escondidos'. Una actuación que ambos finalizaron con un abrazo, poniendo fin así a sus rencillas del pasado, al que siguió una supuesta 'cobra' del almeriense a su expareja. Algo que ella ahora ha desmentido.