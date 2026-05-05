El importante anuncio de TVE sobre 'The Floor' y la continuidad del concurso que presenta Chenoa

Hace poco más de un mes que TVE emitió la final de la segunda edición de 'The Floor', la tercera si contamos la que emitió previamente Antena 3. Y ahora la cadena pública ha confirmado la renovación del concurso que presenta Chenoa por una tercera temporada.

Pero además de anunciar la puesta en marcha de la nueva temporada del concurso, TVE ha aprovechado para abrir la convocatoria de casting para encontrar a los nuevos 100 concursantes que intentarán llevarse el premio del programa.

De esta manera, Chenoa se afianza como presentadora en el prime time de La 1 pues cabe recordar que la cadena emitirá próximamente la segunda temporada de 'Dog House' tras convertirse en uno de los programas revelación del pasado verano y tras haber conducido con gran éxito las Campanadas de Fin de Año junto a Estopa.

Además del gran premio final de 100.000 euros, cada episodio repartirá una recompensa económica para el concursante que se proclame ganador de la noche. En los cuatro primeros programas, quien resulte vencedor se llevará 5.000 euros, mientras que en los programas del quinto al séptimo la cuantía ascenderá a 10.000 euros, recompensando así el mérito de quienes consigan resistir a medida que avanza la competición.

De esta manera, TVE ya ha activado la página web para todo aquel que quiera presentarse al casting e intentar situarse en una de las piezas del tablero de 'The Floor' en esta cuarta temporada del formato en nuestro país, la tercera en La 1. Y los interesados en presentarse al casting deben contestar a cinco preguntas:

¿Cuáles son los temas que más dominas?

¿Qué temáticas no dominas?

¿Has participado alguna vez en un concurso de televisión?

¿Cuál es tu estatura?

¿Tienes alguna habilidad especial?

Asimismo, los aspirantes a convertirse en concursantes de 'The Floor' tendrán que rellenar todos sus datos personales: nombre y apellidos, edad, provincia, lugar de nacimiento, profesión, teléfono, correo electrónico y una foto de perfil. Además tendrán que aceptar las bases y la política de privacidad. A partir de ahí, Stratos Studio evaluará a todos los candidatos y seleccionará a los 100 nuevos concursantes que lucharán por hacerse con el tablero de 'The Floor'

'The Floor', uno de los grandes éxitos de TVE en su prime time

'The Floor' se ha consolidado como uno de los grandes formatos de entretenimiento en el prime time de La 1. Su primera temporada, emitida en 2025, fue el concurso más competitivo del prime time de la cadena en los últimos 23 años, líder en su franja y en todos los públicos de 13 a 74 años, con una media del 12,3%, 1.071.000 seguidores y cerca de tres millones de espectadores únicos por noche.

La segunda temporada, finalizada en marzo, mantuvo su fortaleza con un 11,5% de cuota, 913.000 seguidores y alrededor de 2,3 millones de contactos siendo uno de los contenidos que mejor le funcionaron a La 1.