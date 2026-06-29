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TVE anuncia varias retiradas en su parrilla: 'Valle Salvaje', 'La Promesa' o 'Malas Lenguas' caen y 'Directo al grano' amplía horario hoy lunes

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

El Mundial deja a 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' fuera de la programación de La 1 de RTVE este lunes 29 de junio

RTVE cambia su programación vespertina este lunes 29 de junio
RTVE cambia su programación vespertina este lunes 29 de junio | Montaje El Televisero

El Mundial de Fútbol 2026 continuará haciendo 'estragos' en la programación de La 1 de TVE y, este lunes, 29 de junio, en su segunda jornada de dieciseisavos de final, provocará una retirada de las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y de los magacines 'Malas Lenguas' y Aquí la Tierra'.

La cadena pública retransmitirá el Brasil-Japón, el encuentro más potente de la jornada. El partido está previsto para las 19:00 horas y se prolongará hasta las 20:55 siempre y cuando no se superen los 90 minutos reglamentarios y haya que recurrir a la prórroga o la tanda de penaltis.

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Con ese horario, al menos 'Valle Salvaje' podría haber mantenido su emisión en la tarde de La 1 con normalidad. Sin embargo, RTVE ha decidido levantar su presencia en la parrilla del mismo modo que 'La Promesa', 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora y 'Aquí la Tierra'. En estos casos, el choque deportivo sí que coincide de lleno.

Así, el canal estatal cubrirá el hueco de la ficción de época ampliando la duración de 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró hasta las 18:30 horas. Es decir, el programa de actualidad y sucesos sumará unos 45 minutos más de duración para suplir la cancelación inexplicable de 'Valle Salvaje'. A partir de las 18:30 horas, arrancará el previo al partido.

A priori, y si todo se resuelve en el tiempo estipulado, la cita entre la selección brasileña y la japonesa se extenderá hasta las 20:55 horas, cuando cogerá el testigo la segunda edición del 'Telediario' con Pepa Bueno al frente. No obstante, como apuntábamos, esta previsión podría variar en caso de prórroga o penaltis.

Después del informativo, 'La Revuelta' de David Broncano retomaría su horario habitual (21:45 horas), ejerciendo de telonera del estreno de la nueva edición de 'Maestros de la Costura Celebrity', que ofrecerá la primera entrega a partir de las 23:00 horas en el marco de una doble emisión semanal con motivo de su lanzamiento.

Así queda la programación vespertina y nocturna de La 1 de TVE este lunes:

  • 15:20 horas - 'Teledeporte Directo al Mundial'
  • 15:50 horas - 'Directo al grano'
  • 18:30 horas - Camino a Nueva York
  • 18:45 horas - Previo Brasil-Japón
  • 19:00 horas - Brasil-Japón
  • 20:55 horas - 'Telediario 2'
  • 21:45 horas - 'La Revuelta'
  • 23:00 horas - 'Maestros de la Costura Celebrity' (estreno)

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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