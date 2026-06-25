RTVE anuncia la fecha de estreno de 'Maestros de la Costura Celebrity 2' y lo fija en una doble emisión semanal

TVE ya ha puesto fecha al estreno de una de sus grandes apuestas para este verano junto a 'El Grand Prix'. Así, tal y como ha anunciado la cadena en su cuenta oficial de "X", La 1 estrenará la segunda edición de 'Maestros de la costura Celebrity' la próxima semana con doble entrega.

Así, La 1 ofrecerá las dos primeras entregas de 'Maestros de la costura Celebrity' en la noche del lunes 29 de junio y miércoles 1 de julio después de 'La Revuelta'. Un anuncio que sorprende pues precisamente la cadena pública ha confirmado la presentación a la prensa del programa para el martes 30 de junio.

De esta manera, como ya ha hecho en otras ocasiones, La 1 apuesta por emitir doble entrega de su talent de costura y aligera así su emisión de cara a este verano. Con ello, 'Maestros de la costura Celebrity' tomará el relevo de 'MasterChef' en la noche del lunes y se enfrentará a 'En tierra lejana' en Antena 3, a 'En guardia' en Cuatro, a 'Universo Calleja' en Telecinco y a El Taquillazo de la Sexta.

Mientras que en miércoles, el programa que presenta Raquel Sánchez Silva se verá las caras con '¡Salta!' en Antena 3, con 'Viajeros Cuatro' en Cuatro, con el estreno del true crime 'No se lo digas a nadie' en La Sexta y a la espera de saber si Telecinco mantiene 'First Dates Summer' en prime time o lanza otra de sus ofertas.

🧵✂️ El taller más famoso de la televisión vuelve por todo lo alto



🔥 DOBLE ESTRENO especial de 'Maestros de la Costura Celebrity'



👉🏼Lunes y miércoles, después de @LaRevuelta_TVE, en @La1_tve pic.twitter.com/WLJQzKjbKd — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 25, 2026

Hay que recordar que el casting de la segunda edición de 'Maestros de la Costura Celebrity' está formado por el estilista Josie, los actores Silvia Marty, Pepón Nieto, Mariola Fuentes y Jazz Vilá, el piragüista olímpico Pau Echániz, las cantantes Blanca Paloma y Beatriz Luengo, el líder de las Nancys Rubias y colaborador Mario Vaquerizo, la modelo Jaydy Michel y los gemelos Edu y Jorge Román.

Además, el programa producido por Shine Iberia cuenta con el aliciente de la incorporación de Luis de Javier como nuevo miembro del jurado junto a Lorenzo Caprile y María Escoté en sustitución de Palomo Spain, que decidió abandonar el formato de RTVE.