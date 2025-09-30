'Maestros de la Costura Celebrity 2': RTVE anuncia la lista completa con sus 12 concursantes famosos

Tras anunciar este lunes a los seis primeros famosos que tratarán de mostrar sus dotes con el bordado en la nueva edición de 'Maestros de la costura Celebrity', TVE ha completado este martes el casting del programa que presenta Raquel Sánchez Silva.

Así, doce nuevos famosos llegarán a los talleres de 'Maestros de la costura Celebrity' para tratar de alzarse con la victoria y tomar el relevo de Pilar Rubio como el mejor costurero 'celebrity' de España.

El estilista y diseñador de moda Josie vuelve a TVE tras su paso por 'MasterChef Celebrity' y haber participado también en 'Bailando con las estrellas'. Otro que también sabe lo que es participar en un concurso de televisión como 'MasterChef Celebrity' y que ahora da el salto al mundo de la costura es el actor Pepón Nieto.

La actriz Mariola Fuentes ('El inmortal'), el actor Jazz Vilá ('Paquita Salas'), la cantante Blanca Paloma (Benidorm Fest y Eurovisión) y el piragüista olímpico Pau Echániz se suman al casting de 'Maestros de la costura Celebrity' en el que ya estaban las actrices Beatriz Luengo y Silvia Marty ('Un paso adelante'), el cantante Mario Vaquerizo, la actriz y presentadora Jaydy Michel y los gemelos modelos Edu y Jorge Román.

Durante las semanas de competición, el jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier les acompañará, guiará su evolución y valorará cada trabajo realizado. Los aprendices descubrirán las principales técnicas, reproducirán diseños de alta costura y darán vida a las telas hasta convertirlas en todo tipo de prendas.

Uno de ellos seguirá los pasos de Pilar Rubio, quien se convirtió en la ganadora de la primera edición de ‘Maestros de la Costura Celebrity’ ante casi 2,3 millones de espectadores únicos. La presentadora confeccionó un sofisticado vestido en tres piezas inspirado en la Alta Costura, en el que puso en práctica las tres técnicas de costura aprendidas en el taller. Además del maniquí de cristal, recibió el maletín con 50.000 euros que donó a la ONG DEBRA Piel de Mariposa. Su "hermana" Carmen Farala, segunda duelista, apostó por un vestido blanco que, con materiales sencillos, reivindicó el lado más elegante del mundo drag.