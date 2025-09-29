'Maestros de la Costura Celebrity 2' desvela sus concursantes en TVE, con Vaquerizo y un reencuentro de 'UPA'

RTVE ha sorprendido este lunes al anunciar a los primeros seis concursantes que se pondrán los mandiles para demostrar sus dotes como costureros en la segunda edición de 'Maestros de la Costura Celebrity' y que volverá a contar con Raquel Sánchez Silva como presentadora.

Así, La 1 sigue apostando por programas de famosos tras poner en marcha 'DecoMasters' y estar grabando también 'Hasta el fin del mundo' mientras continúa en emisión la décima edición de 'MasterChef Celebrity'.

Uno de los fichajes estrella de 'Maestros de la Costura Celebrity 2' es Mario Vaquerizo. El líder de las Nancys Rubias vuelve a probar suerte como concursante de un programa de televisión tras su paso por 'MasterChef Celebrity' y 'El desafío'.

A él se sumarán también la cantante, compositora y actriz Beatriz Luengo, la actriz y presentadora Jaydy Michel ('Los Serrano'), la actriz Silvia Marty ('Un paso adelante') y los gemelos y modelos Edu y Jorge Román. Con lo que gracias a 'Maestros de la Costura Celebrity' viviremos el reencuentro de dos de las protagonistas de 'Un paso adelante' y miembros del grupo UPA Dance.

Los seis concursantes junto al resto de participantes serán evaluados por el jurado en el que se mantienen Lorenzo Caprile y María Escoté. No obstante, cabe recordar que esta edición cuenta con la incorporación de Luis de Javier como tercer jurado en sustitución de Palomo Spain.

¿Quién es Luis de Javier, el nuevo jurado de 'Maestros de la costura Celebrity 2'?

Con solo 29 años, Luis De Javier se ha convertido en todo un referente internacional, respetado y codiciado por las grandes figuras de la música y del espectáculo, y, según los expertos, es el nuevo “enfant terrible de la moda española”. Su estética, que desafía las normas y celebra la diversidad, ha cautivado a artistas nacionales e internacionales de la talla de Beyoncé, Rihanna, Rosalía, Doja Cat, Julia Fox, Kim Kardashian y Lady Gaga, gracias a sus espectaculares diseños que evocan libertad, identidad y transgresión.

Su formación en Barcelona marcó el inicio de una trayectoria que se ha enriquecido con su experiencia internacional y su paso por firmas de prestigio, como Vivienne Westwood y Gareth Pugh. En 2020 fundó su propia marca de moda de lujo, Luis De Javier Studio, reconocida por fusionar la herencia cultural española con creaciones audaces y vanguardistas. Tras vivir y trabajar en Londres, Los Ángeles y París, se establece en Barcelona con el objetivo de expandir su marca y contribuir a la visibilidad del talento joven español. Además, apoya al sector de la artesanía española y colabora con él. En 2023, el fotógrafo Steven Klein y la estilista Patty Wilson colaboraron con Luis en su desfile de Nueva York. El diseñador Ricardo Tisci es su mentor.