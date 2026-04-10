RTVE cambia su estrategia de programación con la emisión de 'MasterChef' y 'Maestros de la costura celebrity' esta temporada

TVE sigue apostando por los formatos de entretenimiento protagonizados por famosos. Tras el gran batacazo que ha supuesto la apuesta por 'DecoMasters' y con 'Top Chef: dulces y famosos' bajo mínimos antes de su gran final; ahora la cadena pública anuncia el próximo estreno de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

De esta manera, parece que 'Maestros de la Costura Celebrity' llegará a la programación de La 1 para tomar el relevo del talent de repostería. Lo más llamativo es que TVE cuenta con otros formatos a la espera de ver la luz como la serie 'Barrio Esperanza', 'El Juicio' con José Luis Sastre o 'Se nos ha ido de las manos' con Carles Tamayo así como la llegada de Manu Sánchez, que se pondrá al frente de un nuevo espacio de humor desde Andalucía.

Con el próximo estreno de 'Maestros de la Costura Celebrity' se va a producir un movimiento inédito hasta ahora y es que Shine Iberia contará con sus dos grandes formatos a la vez en la parrilla de La 1 pues cabe recordar que hace solo dos semanas que 'MasterChef 14' volvió al prime time de la cadena.

Y es que hasta ahora, 'Maestros de la costura' solía llegar en el mes de enero como relevo de las diferentes versiones de 'MasterChef' para evitar que se solaparan en el tiempo. Sin embargo, este año fue 'DecoMasters' quién ocupó ese lugar y ahora el talent de costura tendrá que convivir con el de cocina.

'Maestros de la Costura Celebrity' estrena jurado

El programa presentado por Raquel Sánchez Silva calienta motores con una promo al ritmo de 'Vogue' de Madonna sin dejar ver por ahora a sus nuevos 'celebritys' y con una imagen de 'portada' de revista de moda con la presentadora y sus tres miembros del jurado con una gran novedad: la incorporación de Luis de Javier junto a Lorenzo Caprile y María Escoté en sustitución de Palomo Spain.

¡Vuelven los MAESTROS!🪡



✨'Maestros de la Costura Celebrity'✨



MUY PRONTO, nueva temporada, en @La1_tve. pic.twitter.com/0iTLn8Qa5I — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 8, 2026

El casting de la segunda edición de 'Maestros de la Costura Celebrity' está formado por el estilista Josie, los actores Silvia Marty, Pepón Nieto, Mariola Fuentes y Jazz Vilá, el piragüista olímpico Pau Echániz, las cantantes Blanca Paloma y Beatriz Luengo, el líder de las Nancys Rubias y colaborador Mario Vaquerizo, la modelo Jaydy Michel y los gemelos Edu y Jorge Román.

Esta nueva edición del talent llega con el reto de mejorar los datos de sus predecesores y de mantener el listón que consiguió su primera edición. Y es que hay que recordar que 'Maestros de la Costura Celebrity' cerró su primera temporada con una media del 10,1% de cuota de pantalla con una media de 709.000 seguidores y cerca de 2,3 millones de espectadores únicos.