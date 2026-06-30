'La Promesa', serie diaria de RTVE, afronta dos grandes marchas de golpe dentro de su reparto principal

'La Promesa' ha dicho adiós a dos de sus personajes más queridos, Vera y Lope, a los que daban vida Ángela Echaniz y Enrique Fortún, respectivamente. La serie diaria de La 1 de TVE ha puesto punto y final a la historia de amor de la pareja con su boda y su marcha del palacio de los Luján. Ambos actores se han despedido de sus personajes en una entrevista concedida a RTVE.

La historia de Lope y Vera comenzó hace mucho tiempo, cuando el cocinero encontró a la hija del duque de Carril en medio del bosque y decidió ofrecerle su ayuda. Los actores todavía recuerdan ese momento con cariño. "Me sentía como una niña pequeña. Era el primer proyecto que hacía, la primera secuencia y estaba muy nerviosa", confiesa Ángela, mientras que Enrique lo recuerda como "un día precioso y marcó el inicio de un gran viaje".

Ángela Echaniz, que ha dado vida a Vera desde enero de 2024, ha hecho balance de estos años en 'La Promesa': "Cuando entré, era una niña, no tenía ni idea, no sabía ni lo que era una marca y, de repente, me veía rodeada de cámaras…Ha supuesto un auténtico aprendizaje para mí". Y es que, aunque sus personajes han evolucionado mucho, parece que fue ayer cuando los actores comenzaron en la serie.

Durante la entrevista, ambos han compartido algunos recuerdos y anécdotas que siempre guardarán con mucho cariño. Por ejemplo, ella confiesa que nunca olvidará el poema que Vera recitó en la escena de su primer beso con Lope: "Las escenas más recientes suelo olvidarlas rápido, pero las primeras sí las recuerdo. Todavía tengo en la cabeza el poema que Vera recita a Lope. Me lo aprendí, se me quedó y, a día de hoy, no se me ha olvidado".

Ángela Echaniz y Enrique Fortún se despiden definitivamente de 'La Promesa'

Ángela Echaniz y Enrique Fortún en 'La Promesa'.

Entre risas, también recordaron el rodaje de un picnic. Durante la escena, Vera tenía que beber de una bota de vino y, como ella no sabía, Lope tenía que enseñarla. Sin embargo, durante el rodaje, Enrique dejó abierto uno de los tapones y su compañera acabó empapada. "Enrique quería darme la bienvenida como compañero", bromea la actriz. El momento quedó tan natural que fue la toma que finalmente se decidió emitir.

Tras tanto tiempo en 'La Promesa', ambos confiesan haber crecido tanto personal como profesionalmente. En el caso de Ángela Echaniz, elogia la evolución que ha tenido su personaje, que pasó de doncella a señorita: "La oportunidad de haber hecho toda esta transición ha sido para mí, como actriz, muy divertido y he podido aprender muchísimo". Por su parte, Enrique Fortún también ha recordado lo vivido a lo largo de estos años: "Cuando llegas, no eres consciente de todo el tiempo que pasa y todo lo que vas a vivir. Es un viaje muy bonito, personal y profesionalmente hablando".

Para concluir la entrevista con RTVE, los intérpretes han querido dar un consejo a sus versiones del pasado. "Le diría que disfrutara, que no tiene ni idea de todo lo que va a venir. Que se lance sin miedo a esta aventura y pase lo que tenga que para. Pero, sobre todo, que disfrute", asegura una emocionada Ángela. Mientras que su compañero resume su paso por 'La Promesa' reconociendo que "ha sido una suerte estar aquí y esta siempre va a ser nuestra casa".