Enrique Fortún, Lope en 'La Promesa', habla en exclusiva de su relación con la actriz Ana Garcés (Jana)

En los episodios más recientes de 'La Promesa', la trama ha experimentado giros significativos que han mantenido en vilo a los espectadores. Uno de los eventos más impactantes fue la muerte de Jana, interpretada por Ana Garcés, tras ser tiroteada. Este suceso conmocionó a todos en el palacio y llevó al arresto de Cruz, acusada de su asesinato. En otro frente, Curro (Xavi Lock) y Lope (Enrique Fortún) se han embarcado en una arriesgada misión en el casino para contactar a Basilio y obtener información crucial.

En el ámbito romántico, la relación entre Lope y Vera ha enfrentado desafíos. Después de que Vera revelara ser hija de los duques de Carril, Lope se mostró distante, sintiendo que sus diferencias sociales eran insalvables. Esta tensión se intensificó cuando Vera confesó que estaba siendo chantajeada por Santos, lo que deterioró aún más su relación.

Estos eventos han marcado una etapa de transformación para Lope, enfrentando desafíos personales y participando activamente en las intrigas que rodean a La Promesa. Y todo ello ha provocado que 'La Promesa' esté consiguiendo marcar grandes datos de audiencia en la tarde de La 1. De ello hemos querido hablar en exclusiva con Enrique Fortún. ¿Cómo vivió la muerte de Ana Garcés? ¿Qué es lo que más echa de menos en el rodaje de la actriz y también de su pareja sentimental?

Enrique Fortún, interpretas a Lope en 'La Promesa'. ¿Cómo estás?

ENRIQUE - Pues ahora mismo Lope está en un conflicto bastante grande, porque está ayudando a Curro a buscar al que ha matado a Jana y al que ha intentado matar a él y se está metiendo en muchos líos por intentar descubrir quién ha podido ser.

Al final esta muerte ha sido un shock totalmente en el palacio.

ENRIQUE - Fue hace muy poquito la muerte de Jana y los espectadores se lo han tomado de una manera dramática, normal. Pero eso de lo que habla es del compromiso de los espectadores con el producto. Nosotros estamos encantados de que nos veáis, así que nosotros contentos. Y luego es verdad que este giro de guion, que no deja de ser un súper giro de guion, lo que promete es nuevas vías de narrativa, que seguro que van a sorprender mucho.

Curro no pasa página, es normal. ¿Crees que va a llegar el día en el que Curro sepa la verdad?

ENRIQUE - Hombre, es hacia lo que está yendo, así que esperemos que sí y se lo merece, ¿no?

Puede haber tantos giros de guion que de repente a Curro le maten también o pase algo o se vaya.

ENRIQUE - Yo estoy seguro de que sí. Yo apuesto porque sí, que ese momento llegará y será una manera de cerrar algo que le permita continuar con su vida y demás, porque al final, tanto el personaje de Curro como el personaje de Manuel, el servicio, toda la casa, toda 'La promesa' lo ha pasado fatal con esta muerte, porque nadie se lo esperaba. Pero bueno, nosotros estamos contentos porque creo que esto también da la posibilidad de que evolucione 'La Promesa' y que nos traiga cosas nuevas, que es lo que la gente quiere, ver cosas nuevas y personajes nuevos que también llegarán.

Personalmente, ¿cómo has vivido también esta marcha? Entiendo que os veíais todos los días a todas horas, ahora os veréis muchos días, pero no a tantas horas.

ENRIQUE - A ver, ¿qué puedo decir de Ana? Ana es una compañera excepcional, una actriz talentosísima. Y claro que me ha dado mucha pena que se marche. Muchísimo. Pero bueno, estoy seguro de que llegarán cosas nuevas, cosas maravillosas en su vida y espero estar ahí para verlo.

Ana es cañera, porque decía: "Si es un final así, me voy por todo lo alto".

ENRIQUE - Sí, ella es rock and roll. Siempre se lo digo. Ella es rock and roll y bueno, ha sido un final trágico, pero creo que también ha estado a la altura del personaje que ya ha hecho durante dos años.

Nos decía María Castro que lo que ella más iba a echar de menos era que coincidían en camerino. No sé qué es lo que más echas tú en el día a día de menos de Ana.

ENRIQUE - Su talento en una secuencia. Sí que es lo único que puedo decir.

Un deseo que pidas a los guionistas, para Lope.

ENRIQUE - ¿Un deseo? Que le sigan pasando cosas. A mí me encantaría que el personaje de Lope acabase con el ducado de Vera, ¿no? Al final está con una duquesa. ¿Por qué no puede acabar el de Duque? Aunque no sé si a él le convencería mucho esa idea, porque a él lo que le gusta es estar en una cocina cocinando.

Toda la suerte del mundo, que dure 'La Promesa' mucho tiempo más. Ya nos han dicho que mínimo, hasta verano está

ENRIQUE - Sí, sí, ahí seguimos.