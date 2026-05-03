TVE se hace un 'Deluxe': Ernesto Ekaizer y Jesús Cintora zanjan su polémica en 'Malas Lenguas Noche'

El pasado sábado, La 2 de TVE estrenó la versión nocturna de 'Malas lenguas' que empezó con un abandono de plató, el de Ernesto Ekaizer. El periodista se levantó de la mesa tras un encontronazo con Jesús Cintora, al que acusó de no darle la palabra en un tema que él manejaba muy bien, como es la 'Operación Kitchen'.

"Me has ignorado todo el programa. He escrito tres libros y no sé decirte nada sobre esto. Respóndete tú", se quejó el argentino, antes de tomar la drástica decisión de abandonar el plató. "Francamente, debería irme. Y creo que me voy a ir. Lo siento mucho. No es por vosotros cinco", dijo refiriéndose al resto de colaboradores, "es por el presentador".

Visiblemente sorprendido por la actitud de Ernesto Ekaizer, Cintora se limitó a decir: "Aquí cada uno es libre de hacer lo que considere. Hay voz para todos". Cuatro días después ese tenso momento, el escritor regresaba a la tertulia vespertina y lo hacía disculpándose con el conductor del programa: "Estoy mal porque el sábado tuve una actuación absolutamente inmadura, incorrecta e injustificada. Sobre todo, porque agredí a una persona que me quiere, que eres tú".

Ernesto Ekaizer se disculpa por su plantón la semana pasada: "Estuve fuera de lugar"

Este sábado 2 de mayo, Ernesto Ekaizer ha reaparecido en la versión nocturna de 'Malas lenguas'. El espacio ha aprovechado la ocasión para hacer un cara a cara entre el colaborador y el presentador, para aclarar lo sucedido siete días antes. "Volver a la escena del crimen…", comenzó diciendo, a modo de broma, el periodista argentino.

"¿Cómo estás?", fue lo primero que le preguntó el conductor. A lo que él contestó que "mal y bien". Acto seguido, volvió a entonar el mea culpa: "Mal porque marché y no debía marcharme, no tenía el derecho de marcharme ni por la mesa, ni por el público, ni por ti. Estuve fuera de lugar. Pero bueno, estoy bien porque puedo volver".

Jesús Cintora le preguntó si haría algún tipo de disculpa, no por él, sino por la audiencia que les estaba viendo en el estreno: "Hay gente que se pregunta si había ocurrido algo antes, si habíamos discutido". "No ocurrió nada que justificara lo que hice", dejó claro Ernesto Ekaizer, reconociendo nuevamente su error: "Fue un pronto y lo lamento. Por lo tanto, pido disculpas".

El presentador quiso saber si su mujer le dijo algo sobre lo ocurrido. Él respondió afirmativamente: "Por supuesto". "No me vio en directo, no estaba en casa. Me dijo algo parecido a lo que me dijiste tú, que el problema no lo tenía contigo sino conmigo mismo", explicó.

Antes de continuar con la escaleta habitual, el colaborador volvió a insistir en que no hubo ninguna discusión previa ni sucedió nada que le llevara a abandonar el plató y a dar plantón a sus compañeros. "Quizás mucho estrés, pero el estrés no es una disculpa. Vivimos estresados. Insisto, no tenía derecho a marcharme. Estuve fuera de lugar", sentenció Ernesto Ekaizer.