El director de 'La Sexta Noticias' denuncia lo visto con Ernesto Ekaizer y Jesús Cintora en TVE: "No es periodismo"

César González Antón, el director de 'La Sexta Noticias' ha vuelto a mostrarse muy crítico con 'Malas Lenguas' por el espectáculo que se vio el pasado sábado en el estreno de 'Malas Lenguas Noche' con la espantada de Ernesto Ekaizer tras acusar a Jesús Cintora de censurarle.

Ya el domingo, el directivo de La Sexta, no se reprimió en su ataque al nuevo rival de 'La Sexta Xplica' cuestionando al formato de La 2 de ser de "cartón piedra". "Felicidades team 'La Sexta Xplica'. Por el dato y por hacer un programa plural, digno, con debate, sin show de cartón piedra y con vocación de servicio público. Por todos los años que lleváis y por los muchísimos que os quedan", escribía.

Al día siguiente, en la presentación de 'La Noche de Aimar', volvía a marcar distancias entre el formato que conduce José Yélamo en La Sexta y la versión nocturna de 'Malas Lenguas' que ha estrenado TVE en el prime time de La 2. "Felicidades team 'La Sexta Xplica'. Por el dato y por hacer un programa plural, digno, con debate, sin show de cartón piedra y con vocación de servicio público. Por todos los años que lleváis y por los muchísimos que os quedan", defendió al ser preguntado por el nuevo rival de los sábados.

Lejos de quedarse ahí, este miércoles César González Antón volvía a la carga contra 'Malas Lenguas' tras ver cómo Ernesto Ekaizer regresaba al formato después de haberse levantado de malas maneras el sábado y de haberse enfrentado con Jesús Cintora.

En su regreso, el periodista argentino no dudó en pedir perdón al presentador. "El sábado tuve una actuación absolutamente inmadura, incorrecta, injustificada y sobre todo porque agredí a una persona que me quiere que eres tú y te agradezco que me permitas venir al programa a decirlo abiertamente", aseveró. "Es una manera de agredir, no insultando, pero si es una agresión, punto. Lo asumo como tal, es injustificada e inmadura y a los espectadores y a los miembros de la mesa que vivieron el breve espectáculo les pido perdón", incidió.

Un regreso y un perdón que para el director de 'La Sexta Noticias' es puro show y no se reprime en sentenciar que eso "no es periodismo". "El cartón piedra es cartón piedra. Por eso se va y luego viene. Por eso es mentira. Y por eso es un show y no es periodismo", clamó en su cuenta de "X".