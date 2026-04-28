El director de 'La Sexta Noticias' incide en señalar la brecha entre 'La Sexta Xplica' y 'Malas Lenguas Noche'

La Sexta y TVE viven una auténtica batalla por las audiencias y por ser la cadena preferida por los espectadores para seguir toda la actualidad. Por eso, el duelo el pasado sábado entre 'La Sexta Xplica' y 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora generaba mucho morbo.

En su primer duelo, 'La Sexta Xplica' salió victorioso al marcar un 6% de cuota de pantalla y 467.000 televidentes en La Sexta con las entrevistas a El Gran Wyoming, Aimar Bretos y el debate definitivo sobre los impuestos. Por su parte, la versión nocturna de 'Malas Lenguas' se quedó en un 4,9% y 379.000 espectadores de media.

Habrá que esperar a ver cuál es la tendencia de 'Malas Lenguas Noche' y si consigue dar el sorpasso en algún momento a 'La Sexta Xplica' como ya ha hecho su versión de tarde a otro de los formatos más reconocidos de la cadena de Atresmedia como es 'Más vale tarde'.

Ante este primer enfrentamiento, César González Antón, el director de 'La Sexta Noticias' no dudó en vanagloriarse del liderazgo del formato que presenta José Yélamo frente a su nuevo rival lanzando un velado dardo al nuevo programa de Cintora por lo que pasó entre el presentador y Ernesto Ekaizer, que se fue del plató tras un fuerte desencuentro.

"Felicidades team 'La Sexta Xplica'. Por el dato y por hacer un programa plural, digno, con debate, sin show de cartón piedra y con vocación de servicio público. Por todos los años que lleváis y por los muchísimos que os quedan", escribía el directivo en su cuenta de "X".

César González Antón marca distancias con 'Malas Lenguas Noche' y 'La Sexta Xplica'

César González Antón, Aimar Bretos y Ana Pastor en la presentación de 'La noche de Aimar'

Este lunes, aprovechando la presentación de 'La noche de Aimar', el nuevo programa de Aimar Bretos con la productora de Ana Pastor, se le ha preguntado a César González Antón por su balance del enfrentamiento entre 'La Sexta Xplica' y 'Malas Lenguas Noche' y el directivo ha insistido en marcar distancias entre ambos formatos.

"En La Sexta llevamos 20 años compitiendo. Para nosotros esto es algo absolutamente normal. Hay épocas en las que hay más gente que mira a la actualidad, luego esa gente, hay ciclos y van desapareciendo y luego vuelven a aparecer. Pero hay una cosa que solo permanece imperturbable que somos nosotros, que siempre estamos haciendo lo mismo", empezaba diciendo.

"Y con respecto a lo del sábado, también nos ha pasado mil veces. 'La Sexta Noche' y 'La Sexta Xplica', primero con Iñaki y ahora con Yélamo, que está haciendo un trabajo excepcional, si haces un repaso histórico han competido con probablemente unos diez programas de debate político que han ido entrando y saliendo", señalaba.

Asimismo, César González Antón volvía a dejar claro que los dos programas son muy diferentes. "Yo creo que este formato de La 2 es muy, muy distinto al nuestro. Creo que no se le parece nada, yo lo vi el otro día y yo creo que nosotros estamos en otra historia. Es un formato distinto y con otro eje de contenido. Creo que son independientes", concluía.