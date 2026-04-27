Multa a Telemadrid: La Justicia condena a la televisión autonómica a pagar 17 millones de euros a Hacienda

A veces las casualidades existen. Y eso es lo que le va a pasar a Telemadrid pues la cadena autonómica madrileña tendrá que pagar 17 millones de euros a Hacienda tras haber perdido la demanda que le interpuso el fisco. Y esa misma cifra es la que prevé obtener de beneficio la cadena en los presupuestos para 2026.

El litigio entre Hacienda y Telemadrid proviene de hace muchos años cuando Cristóbal Montoro era el Ministro de Hacienda. Aunque fue en el año 2022 cuando el Tribunal Económico-Administrativo Central resolvió que Telemadrid debía abonar la citada cantidad.

No obstante, Telemadrid decidió recurrir dicha sentencia a la Audiencia Nacional, que ahora ha desestimado ese intento de la cadena controlada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de librarse de tener que abonar esa cantidad que proviene de la revisión del IVA de los años 2012 a 2014.

La Sección Quinta de la Audiencia Nacional defiende que Telemadrid era "un sujeto pasivo dual" porque tenía y tiene como objeto social no solo la prestación de servicios públicos de radio y televisión sino también otras actividades que comprenden intervenir en el mercado de la publicidad y en el de la comercialización y venta de sus propios productos.

Una actividad esta última que para Hacienda es una actividad económica. Y por ello, la sentencia recoge que Telemadrid solo puede deducirse en su totalidad las cuotas del IVA que devienen de adquisiciones de bienes y servicios que se utilicen para la actividad económica comercial. La prestación de servicio público, en cambio, es una actividad de interés general que no está sujeta a IVA.

Con este criterio, según asegura la Audiencia Nacional, Telemadrid intentó 'colar' como "espacios de carácter comercial" muchos de sus programas como informativos, los deportes, los espacios de entretenimiento y hasta el cine, mientras que los espacios con fines públicos los restringía a programas educativos o culturales. Una estrategia con la que buscaba poder deducirse un mayor porcentaje del IVA.

Sin embargo, la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, no permitió esa triquiñuela de la cadena autonómica madrileña recalcando que el servicio ofrecido por Telemadrid de forma gratuita al público y financiada por subvenciones "es una actividad no sujeta al IVA en su totalidad". En definitiva, que el método de pagar el IVA según las horas de emisión de determinados programas no es válido.

Finalmente, la magistrada Alicia Sánchez, defiende en la sentencia que el criterio dual que aplica Hacienda "es objetivo, neutral y refleja la proporción entre actividad económica y no económica en una entidad pública de radiotelevisión". Por ello, ha decidido fallar en favor de Hacienda condenando a Telemadrid a tener que pagar 17 millones de euros al fisco. No obstante, ahora la cadena puede recurrir dicha casación ante el Tribunal Supremo y queda por ver si decide hacerlo o termina por pagarlo poniendo fin a esta guerra judicial.