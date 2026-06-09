Denuncia a la sectaria Telemadrid de Ayuso: Los medios derechistas engullen las tertulias y dejan sin hueco a progresistas

Más Madrid ha denunciado a través de un reciente informe el desequilibrio existente en el Telemadrid de Isabel Díaz Ayuso en cuanto a la ideología de los medios presentes en la televisión autonómica. El grupo ha puesto el foco en cómo los principales colaboradores de espacios de tertulia como 'El Análisis: Diario de la Noche', 'Buenos días Madrid', '120 Minutos' o 'Hablamos de Madrid' provienen de medios de derechas e incluso ultraderecha.

"Se confirma la sobrerrepresentación de medios de ultraderecha, un criterio de elección desvinculado de la audiencia o el peso informativo y la fulminación de medios cuya línea editorial no complace al gobierno de la Comunidad de Madrid", comienza subrayando el informe de Más Madrid compartido por ElDiario.es, en el que denuncian la clara tendencia de la cadena autonómica a brindar el altavoz a medios afines al discurso de Isabel Díaz Ayuso.

Más Madrid denuncia el desequilibrio en Telemadrid: The Objective triplica en apariciones en la cadena frente a todos los medios progresistas juntos

Así, Más Madrid pone a modo de ejemplo cómo el medio The Objective ha anotado entre febrero y principios de junio un total de 89 apariciones, el triple que otros medios como la Cadena SER, o El País, cabeceras de corte progresista. En el caso de la emisora de radio, sus apariciones en Telemadrid son las mismas que las del agitador ultra Vito Quiles, que ha conectado incluso en seis ocasiones con la cadena.

Por otro lado, medios como Público, El Salto o ElDiario.es ni siquiera figuran en la lista de conexiones en directo o han tenido la oportunidad de obtener representación con una silla en ninguna de las tertulias que emiten. Sin embargo, tal y como recoge el informe de Más Madrid, ESdiario, Okdiario, El Debate y The Objective son algunos de los medios estrella entre los periodistas invitados a debatir en directo.

"En las tertulias de Telemadrid hay barra libre para los desinformadores. Se han convertido en un laboratorio donde testar bulos, perfeccionarlos y empezar a difundirlos", denuncia el citado informe compartido por ElDiario.es, señalando cómo desde los espacios de tertulia de la cadena "acosan por tierra, mar y aire al Gobierno de España, la oposición madrileña y cualquiera que no le baile el agua a Isabel Díaz Ayuso".

A su vez, ponen el foco en que no existe "ni rastro de voces críticas" dentro de estos espacios de debate. Un sesgo ideológico y falta de equilibrio que también se refleja en el perfil de los invitados a alguno de estos programas. Entre febrero y junio de este año, de los 18 políticos que han pasado por la cadena, 12 pertenecen al Partido Popular y 4 son ex cargos del PSOE críticos con la gestión de Pedro Sánchez. Los otros dos puestos los completan Cristina Cifuentes y Luis Arroyo, el portavoz autorizado por José Luis Rodríguez Zapatero.

De esta forma, Más Madrid denuncia el juego sucio de Telemadrid para "hacer crecer a portales web sin rigor periodístico mientras se ignora o directamente bloquea a medios con audiencias significativas únicamente por ser de corte progresista", criticando cómo "no les importa el servicio público, sino enfrangar el debate público".