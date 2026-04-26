Los 40 estrenos que ver esta semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, HBO Max o Disney+ del 27 de abril al 3 de mayo

Y, de repente, estamos ya en mayo. Cómo pasa el tiempo de rápido, ¿verdad? Si hasta hace nada estábamos en enero, desenvolviendo regalos de Reyes. Ahora lo que estamos abriendo es el armario de la ropa de verano. Porque ya hace calor, hace buen tiempo, y apetece disfrutar de ello. Sobre todo este puente de mayo. Las plataformas de streaming aprovechan para estrenar nuevos títulos, y aunque no es una semana de grandes estrenos, Netflix, Prime Video, Disney Plus, Movistar Plus+ o HBO MAX tienen preparadas series y películas para todos los públicos.

Por ejemplo, la serie de 'El fuego de la venganza' (si sois fans de Denzel Washington, sabréis cuál es). Pero también la esperadísima 'Mi querida señorita', una de las últimas producciones de Los Javis, adaptando el clásico del cine español que protagonizó Jose Luis López Vázquez. Pero quizá los dos grandes estrenos de esta semana los encontremos en otras dos plataformas. Por un lado, la llegada de 'Cumbres borrascosas', con Jacob Elordi y Margot Robbie. Una de las películas más divisivas de este año, y HBO MAX la estrena en exclusiva. Y, por otro lado, la adaptación de 'La casa de los espíritus', el clásico de Isabel Allende, que nos llega a Prime Video.

Estrenos en Netflix

El fuego de la venganza

Sinopsis: John Creasy, que en su día fue un mercenario de las Fuerzas Especiales muy hábil y capaz, conocido por sobrevivir incluso en las situaciones más desoladoras, sufre ahora un intenso trastorno de estrés postraumático. Decidido a superar sus demonios personales, emprende un camino hacia la redención. Pero, antes de que pueda adaptarse a esta nueva vida, se encuentra de nuevo en el fuego, luchando más duro que nunca.

La novela 'Man on Fire' de A.J. Quinnell fue adaptada con mucho éxito en 2004, con Denzel Washington y Dakota Fanning como protagonistas. Más de 130 millones en taquilla (a lo que habría que sumar cerca de 123 millones en beneficio gracias a VHS/DVD) para una película con 70 millones de presupuesto. Dirigida por Tony Scott (director de 'Top Gun' y hermano de Ridley Scott), es una de las grandes películas de acción de comienzos de los 2000. Ahora gracias a Netflix tendremos nueva adaptación en formato serie (añadiendo el segundo libro del autor, 'The perfect kill'), protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II. "Obviamente es increíble en la acción, pero también es muy hábil para revelar esos pequeños espacios donde te deja entrar", comentó sobre el actor el showrunner Kyle Killen, en el evento especial de Netflix TUDUM.

Fecha de estreno: 30 de abril

Mi querida señorita

Sinopsis: Adela, solitaria hija única de una familia conservadora, pasa sus días entre la tienda de antigüedades familiar y las clases de catequesis que imparte, marcada por la protección de su madre y el silencio sobre su intersexualidad, que desconoce pero condiciona su vida. Una inesperada y hermosa amistad con un sacerdote recién llegado, el regreso de un gran amigo de su infancia y la irrupción de una mujer, Isabel, provocan una reacción en cadena que lleva a Adela a un viaje en busca de sí misma, de Pamplona a Madrid, donde la identidad necesitará del amor y la ayuda de los demás para revelarse...

Uno de los grandes proyectos (y más interesantes) de Netflix en lo que va de año. Porque tiene un enorme equipo de grandes nombres detrás: la producción de Los Javis, la dirección de Fernando González Molina, el guion de Alana S. Portero... y un reparto encabezado por Paco León, Manu Ríos, Anna Castillo, Nagore Aranburu o la debutante Elisabeth Martínez. La película adapta la película homónima que dirigiera Jamie de Armiñán en 1972, con Jose Luis López Vázquez y Julieta Serrano, y que consiguió su nominación a los Oscar.

"Me preguntan mucho si para mí era importante que este personaje lo interpretase una actriz intersex y yo recuerdo que al principio del rodaje pensaba que no lo tenía claro si es importante que fuese una actriz intersex o una no binaria… hay algunas cosas ahí que se solapan. Cuando me pongo en plan divulgativo, yo siempre explico que, simplificando mucho, hay tres puntos clave: está el bebé al que consideran intersex porque cogen una regla y miden si se pasa o no llega a tal número de milímetros, está quien se entera en la adolescencia, como yo, en la que por ejemplo te empiezas a preguntar cosas si ves que no te baja la regla, pero también hay mucha gente que lo descubre porque de repente, siendo una señora de 70 años, le comunican que tiene un cáncer de testículos", comentó Elisabeth Martínez en una entrevista para Vanity Fair.

Fecha de estreno: 1 de mayo

Estrenos en Prime Video

La casa de los espíritus

Sinopsis: Crónica de una saga familiar que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, las luchas y los secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de cambios sociales violentos, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su querida nieta en direcciones opuestas.

Nicole Wallace y Alfonso Herrera son dos de los elegidos para encabezar el reparto de una nueva adaptación del clásico literario de Isabel Allende. Ya han pasado más de 40 años desde su publicación, es su novela más vendida y ha sido traducida a 42 idiomas. Además, en 1993 tuvo una adaptación con Meryl Streep, Glenn Close y Antonio Banderas en un reparto de lujo. Fernanda Urrejola, Francisca Alegría y Andres Wood son los showrunners encargados de esta producción de ocho episodios. La propia Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino ejercen como productoras ejecutivas.

"Pasamos por tantas diversas emociones que cada capítulo es muy cargado y sentimos que nos deja mucho cada capítulo. Siento que hay que tener como un respiro porque pasan tantas cosas, que yo siento que va a ser en ese sentido muy magnética", afirma Francisca Alegría, una de las showrunners, en una entrevista para la Agencia EFE.

Fecha de estreno: 29 de abril

Estrenos en Movistar Plus+

No hables con extraños

Sinopsis: Cuando una familia americana es invitada a pasar el fin de semana en la idílica finca de una encantadora familia británica con la que entablaron amistad durante las vacaciones, lo que comienza como unas vacaciones de ensueño pronto se convierte en una pesadilla psicológica.

Remake hollywoodiense de la danesa 'Speak no evil' dirigida por Christian Tafdrup. En este caso, con Mackenzie Davis y un James McAvoy desatado, demostrando una vez más su versatilidad... y su buen hacer en el género de terror. Normalmente los remakes suelen ser más flojos que sus contrapartidas originales... pero no es el caso de 'No hables con extraños'. La atmósfera sigue intacta y el recital de McAvoy es digno de aplaudir. Además del aspecto visual y la banda sonora. "Paddy en realidad se lo está pasando genial consigo mismo todo el rato. Es como si Ben y Louise fuesen su comida y a él le encanta jugar con la comida", explicó el actor sobre su personaje en una entrevista para eCartelera. ¿Terror? Quizá más suspense, o incluso thriller, pero funciona, incluso con su revelación final.

Fecha de estreno: 30 de abril

Rondallas

Sinopsis: Dos años después del trágico naufragio de un barco pesquero que sacudió a un pequeño pueblo marinero gallego, los habitantes del pueblo deciden que ya es hora de recuperar la ilusión y dejar el luto atrás. Por ello vuelven a unirse para poner en marcha la rondalla, una agrupación de música tradicional en la que participan desde niños hasta ancianos, con la intención de competir en un concurso contra los pueblos vecinos, pero sobre todo de empezar a mirar hacia delante de nuevo.

Daniel Sánchez Arévalo tiene en su haber un sinfín de películas en clave de comedia, con ese toque tan español que muy pocos saben captar. En este caso, con Javier Gutiérrez de protagonista, de esos personajes que se echan la historia a los hombros para deslumbrar. "Ramón [Campos, el productor], que es gallego, sacó el móvil, me enseñó el vídeo viral en el que la rondalla Santa Eulalia de Mos, con sus trajes tradicionales, sus gaitas y toda la percusión, interpretabaThunderstruck, de AC/DC. Se me puso la piel de gallina y él me soltó: ‘Aquí hay una película, Dani'", comentó el director en una entrevista para El País, sobre cómo surgió la historia 'Rondallas'.

En cines tuvo un éxito bastante modesto, aunque consiguió superar los 2 millones de recaudación, que no es un mal dato para nada. Ahora nos llega a Movistar Plus+ y es una de esas historias que hay que ver para entender nuestro cine, desde luego.

Fecha de estreno: 1 de mayo

Nouvelle Vague

Sinopsis: La historia detrás de la creación del movimiento cinematográfico francés conocido como 'Nouvelle Vague', centrándose en la producción de la innovadora película de Jean-Luc Godard 'Al final de la escapada', en 1959.

Richard Linklater tiene en su haber la increíble trilogía de 'Antes del amanecer', o la oscarizada 'Boyhood'. Pero su filmografía tiende a ser un poco irregular. De todos modos, su último esfuerzo cinematográfico es estehomenaje a uno de los movimientos del cine más vanguardistas y definitorios del séptimo arte: la Nouvelle Vague. Y, como bien reza la sinopsis, centrándose en la película de Godard 'Al final de la escapada', protagonizada por dos dioses como Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg. "He intentado borrar de mi cabeza todo lo aprendido en mis más de tres décadas como director de cine", confesó el director en una entrevista para Fotogramas, hablando sobre cómo abordó la creación de la película.

Fecha de estreno: 2 de mayo

Estrenos en HBO MAX

Cumbres borrascosas

Sinopsis: La intensa y romántica relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw en los páramos del condado inglés de Yorkshire. Tras ser criados juntos, su romance se ve pronto frustrado por las barreras sociales, y su pasión prohibida se transforma de romántica a intoxicante en una épica historia de lujuria, amor y locura.

La última adaptación del clásico literario de Emily Brontë fue una de las películas más polémicas y comentadas de la primera mitad de este 2026. Dirigida por Emerald Fennell, contaba con Margot Robbie y Jacob Elordi como grandes estrellas protagonistas. Pero, si habías leído la novela original, poco había de ese espíritu salvo los nombres y algún punto de la trama. Los más puristas la criticaron hasta la saciedad, aunque gran parte del público solo iba a las salas de cine a disfrutar de un espectáculo romántico-erótico con dos de los actores más guapos del momento. Una experiencia única.

"Como ya habíamos trabajado juntas en 'Barbie', llegamos con una relación creativa construida. Es algo que amo profundamente. La visión de Emerald nos permitía ser muy libres, jugar y descubrir en los términos de vestuario. Es una persona que siempre te anima a llegar más allá. Quiere la versión más excesiva para poder desde ahí trabajar en moderarla", explicó Margot Robbie en Vogue.

Fecha de estreno: 1 de mayo

Estrenos en Apple TV

La maldición de Widow's Bay

Sinopsis: Widow’s Bay es un pintoresco pueblo en una isla a 65 kilómetros de Nueva Inglaterra. Pero esconde algo bajo la superficie. El alcalde Tom Loftis ya no sabe cómo reanimar esta comunidad en crisis: no hay wifi, la cobertura va y viene y debe enfrentarse a unos vecinos supersticiosos que creen que la isla está maldita.

De la creadora Katie Dippold y el director Hiro Murai, llega una nueva serie de comedia mezclada con terror a Apple TV. Una plataforma que siempre intenta ofrecer propuestas algo diferentes a su catálogo cada vez más extenso. Aquí cuenta con el brillante Matthew Rhys como protagonista de una serie que es difícil de clasificar, y mejor ver sin saber mucho de su sinopsis, siendo sinceros. Quizá sea una mezcla entre el cine de género de Jordan Peele, los personajes de 'Twin Peaks' y la comedia irreverente de 'Lo que hacemos en las sombas'.

Fecha de estreno: 29 de abril

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