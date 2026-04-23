SkyShowtime, aunque no hace mucho ruido con sus producciones en nuestro país, lleva tiempo tratando de crear una identidad propia y, poco a poco, parece que lo va consiguiendo. Una de las últimas fue 'Nails', que fallaba un poco al intentar equilibrar su humor y sus momentos más dramáticos. Pero este nuevo intento, 'El Homenaje', quizá sea una de sus series más redondas, y llega este 23 de abril a la plataforma, con un total de ocho episodios, que varían de duración, entre los 35 y 50 minutos.

¿Qué es 'El homenaje' y por qué merece la pena darle una oportunidad? Primero, porque la serie busca hacer una especie de 'Succession' pero con nuestros estándares, con nuestro estilo de ficción. La ficción comienza con, precisamente, ese homenaje del que habla el título. El que se le hace al empresario Adolfo Novak, al cumplir sus 80 cumpleaños. Mientras la música suena y los invitados van pasando, hay una sensación rara en el ambiente, como si se avecinara tormenta… y es precisamente eso lo que ocurre. Porque, de golpe, sin previo aviso, estalla una bomba en el lugar, previsiblemente llevándose a la familia Novak por delante. Un comienzo que nos da muestras de lo que podemos esperar de la serie de SkyShowtime.

Detrás de los mandos está Sergio Cánovas, que ya deslumbró con el thriller 'Matices', también en la misma plataforma y que, curiosamente, comparte casi todo el mismo reparto, comenzado por Eusebio Poncela. De hecho, 'El homenaje' es su último proyecto de ficción antes de que falleciera el pasado agosto de 2025. Un grande nuestro cine y de nuestro teatro. Todo tiene la misma atmósfera, la misma ambientación, y lo que funcionaba en 'Matices' vuelve a funcionar en 'El homenaje', aunque corrigiendo algunos puntos clave.

"El poder no se hereda. El poder se protege", dice el personaje de Adolfo Novak en un momento del primer episodio, cuando su hija por fin abre los ojos sobre las técnicas tan 'persuasivas' de su padre para mantener el control. Esa escena resume a la perfección todo lo que busca contar la serie. Esas ansias de poder, esa necesidad imperiosa de mantenerse líder, aunque ello implique traspasar la ley… y lo que haga falta. Cánovas dirige con brío, con fuerza, y brilla en las escenas más intensas, más de acción. Al igual que la propia historia que a veces se ve lastrada un poco por los flashbacks del personaje.

En estos viajes al pasado, encontramos a Manu Ríos dando vida a ese joven Eusebio Poncela, y aunque el joven actor ha mejorado mucho, aquí no acaba de brillar como en otras ocasiones, como en la reciente 'Respira'. Quizá sea culpa de los maniqueos e impostados diálogos, o alguna escena un poco ridícula de más (culpa de un montaje bastante atroz, y estamos hablando del baile del primer episodio), pero no termina de convencer en su papel del joven Adolfo Novak. Algo similar pasa con nuestra querida Elsa Pataky.

La actriz tarda en hacerse con su personaje, y al final lo consigue, eso es verdad, pero en los primeros compases, no acaba de sacarle todo el juego a uno de los personajes más interesantes de toda la serie. El que sí brilla, y roba cada escena en la que aparece, es Eusebio Poncela. Se notan sus tablas, sobre todo sobre le escenario, y hace valer su experiencia, sobre todo en las escenas que comparte con Ángela Molina. "Eusebio estaba muy deteriorado en la ficción. A todos siempre nos hubiese gustado hacerle un homenaje por toda su carrera, por lo que ha hecho, por cómo es, por su personalidad. Y se lo merece, ¿no?", comentó Pataky a Lecturas, y tiene razón. Esta serie sirve como una especie de homenaje al gran Poncela.

'El homenaje' va creciendo según avanzan los episodios (aunque solo hemos podido ver los tres primeros para elaborar esta crítica), y va tirando del hilo para ir desvelando secretos, traiciones y deseos de venganza. Todo envuelto en un halo de thriller que huye de convencionalismos y trata de darle un aire de sofisticación al conjunto. ¿Lo consigue? Solo a veces. Sobre todo por culpa de algunas decisiones estilísticas que lastran la serie.

Elsa Pataky y Eusebio Poncela en 'El homenaje'.

Pataky, Poncela, Molina y Ríos no están solos. El reparto lo completan nombres como Álvaro Rico, Georgina Amorós o Luis Tosar. Si es que estamos ante una serie repleta de estrellas, aunque no todas tienen la oportunidad de brillar en el mismo nivel. De hecho, uno de los personajes que esta bastante infrautilizado es el de Luis Tosar, cuya presencia consigue perturbar en cada escena en la que aparece. Enrique Arce, que da vida al investigador que trata de unir las piezas de la familia Novak, también da muestras de su saber hacer, y funciona como hilo conductor de todo.

¿Es una buena serie 'El homenaje'? Sí. Ya solo por su reparto, y sobre todo, por ser ese testamento audiovisual de Poncela, merece la pena darle una oportunidad. ¿Aporta algo de originalidad al género? No mucha, pero tampoco lo necesita. Transita por clichés que hemos visto una y mil veces. No consigue darles esa vuelta necesaria que tanto exigimos en otras producciones, pero con el buen ritmo que le imprime a la historia, tampoco nos molesta demasiado. Aunque sí, el guión (y, sobre todo, los diálogos) podría haber sido mejor. Podría haber brillado más.

De qué 'El homenaje'

Adolfo Novak, patriarca de una de las familias más poderosas del país, convoca a su familia y allegados para celebrar su 80 cumpleaños. Entre brindis y sonrisas se ocultan décadas de secretos, traiciones, lealtades ciegas y un fuerte deseo de venganza. La velada acabará saltando por los aires y desvelará una verdad que, cuando finalmente sale a luz, será mucho más inesperada y sorprendente que cualquier sospecha previa.